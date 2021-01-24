Welt: немцы «сыты по горло ограничениями», но правительство пока не собирается вводить послабления

Жители Германии жалуются на отсутствие у властей концепции по борьбе с коронавирусом, передаёт Welt. В то время как некоторые политики призывают открыть магазины, рестораны и школы в связи с тем, что основные права и свободы людей серьёзно ограничиваются, из-за распространения нового штамма коронавируса правительство ФРГ отказывается обсуждать послабления «в какой-либо форме», несмотря на снижения прироста заболеваемости.

Погода похожа на настроение: немцы устали от коронавируса и сыты по горло ограничениями. Многие надеются, что с середины февраля будут введены послабления, даже если цифры снизились пока недостаточно.

ЖЕНЩИНА: Нам надоело оставаться в четырёх стенах. Мне нужно время от времени выходить на улицу, встречаться с людьми, я хочу снова пойти в парикмахерскую.

МУЖЧИНА: В этом и состоит проблема. У нас отсутствует концепция по выходу из локдауна.

В конечном итоге суточный прирост заболевших снизился с более чем 32 тыс. в канун Нового года до чуть менее 18 тыс. в пятницу. Число новых случаев заражения на 100 тыс. жителей за неделю также снизилось со 140 до 115. Поэтому фракция ХДС/ХСС в парламенте призывает к введению послаблений в середине февраля.

ГЕОРГ НЮСЛЯЙН, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге: Итак, мы должны снова открыть магазины, потому что в конечном итоге ограничения поставят под угрозу розничную торговлю, мы должны снова открыть рестораны и вновь открыть школы. И на это указывает то, что в настоящее время мы серьёзно ограничиваем основные права людей, их свободы. И это не может делаться лишь из-за обеспокоенности, только потому, что что-то, возможно, случится в будущем.

Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет понимает негодование, но указывает на угрозу новых мутаций вируса.

АРМИН ЛАШЕТ, председатель ХДС: Влияние мутировавшего вируса невозможно измерить. Сегодня не время обсуждать открытия в какой-либо форме.

Вероятно, кадры из Португалии создают почву для жесткого курса правительства Германии. Машины скорой помощи часами стоят перед переполненными больницами и не могут передать пациентов в стационар. По заявлению португальского правительства, мутация вируса из Великобритании привела к резкому увеличению числа заболевших. Кроме того, в Великобритании сообщают, что мутация может быть более смертельной, и, по данным вирусологов, мутировавший вирус распространяется и в Германии.

Профессор ТИМО УЛЬРИХС, эпидемиолог: Уже известно, что не все случаи заражения новым штаммом пришли из-за границы, например, из Великобритании. Мутировавший вирус передавался от пациента А к пациенту Б внутри Германии.

Как и 20 случаев заражения новым штаммом среди медсестер и пациентов в клинике имени Гумбольдта в Берлине. Предполагается, что их будет больше. Вся клиника была закрыта на карантин.

Дата выхода в эфир 23 января 2021 года.