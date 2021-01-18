France 3: «Осточертело это всё» — комендантский час угнетает моральный дух французов

Введённый властями Франции комендантский час, который с 16 января действует на всей территории страны, самым негативным образом отразился на психологическом настрое граждан, сообщает France 3. Как подчёркивается в сюжете канала, психологи считают, что наиболее сильно по людям бьют измотанность и разочарование: они надеялись, что ограничения вот-вот снимут, но правительство вновь отложило этот момент.

С тех пор, как правительство Франции объявило о введении новых ограничительных мер, минули сутки — и граждане страны, похоже, подрастеряли моральный дух.

ЖЕНЩИНА: Осточертело это всё.

ДЕВУШКА: Всё это длится уже больше года, и ограничений становится всё больше и больше. Уже начинаешь задаваться вопросом, когда же это всё кончится?

ЖЕНЩИНА: Ситуация всё-таки будет усложняться, а настолько быстро приспосабливаться способны ведь не все.

А этот профессиональный портной в нынешний непростой период занялся заботой о других — он создал ассоциацию, объединяющую жителей квартала. Цель — пробить стены изоляции, и в первую очередь — для пожилых людей.

БЕНУА АГЛОН, президент ассоциации «Семьи Нёйи»: У вас всё хорошо? Как сейчас идут дела? Как пока переносите локдаун?

ЖЕНЩИНА: Ну радости мало, но выживаю.

Пожилые люди в ходе этого кризиса оказались в ещё более уязвимом положении, чем обычно, но это коснулось не только их.

БЕНУА АГЛОН: Мы, конечно же, не забываем и о медиках и о деятелях культуры, но на самом деле есть много других людей, которые оказались сейчас вне поля зрения, и мы поддерживаем и им, стараясь дать им понять, что они не одни.

С такими «забытыми» людьми Бенуа Аглон встречается и лично. В их числе — и вот эта предпринимательница, которая вчера узнала, что все мероприятия, которые она запланировала на следующий месяц, были отменены.

АНН-ЛОР ФОБЕР, предпринимательница, организатор мероприятий: Не знаешь, куда деться. Я вот как раз полностью перерабатывала свою программу — и тут вдруг нам говорят: «Мы снова всё останавливаем». Ладно, хорошо. Но что мне делать-то теперь? Что я смогу сделать в ближайшие недели? Какая мне положена социальная поддержка? Всё сложно.

Такую нехватку перспектив каждое новое ограничение — в том числе и комендантский час, введённый вчера — только усугубляет.

ПРОФЕССОР ФЛОРИАН ФЕРРЕРИ, психиатр, Больница св. Антония: Если вам скажут, что у вас отнимут два часа в день, это не так уж страшно. Но, повторюсь, тут сказывается «кумулятивный эффект» — последствия того, что принятых мер оказалось недостаточно, и что мы вроде бы уже думали, что всё закончится, а нам объявили, что всё, конечно, кончится, но не сейчас.

Эксперты напоминают: в случае серьёзных проблем нужно не медлить, а сразу обращаться за помощью.

Дата выхода в эфир 15 января 2020 года.