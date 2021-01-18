France 3: «Осточертело это всё» — комендантский час угнетает моральный дух французов
С тех пор, как правительство Франции объявило о введении новых ограничительных мер, минули сутки — и граждане страны, похоже, подрастеряли моральный дух.
ЖЕНЩИНА: Осточертело это всё.
ДЕВУШКА: Всё это длится уже больше года, и ограничений становится всё больше и больше. Уже начинаешь задаваться вопросом, когда же это всё кончится?
ЖЕНЩИНА: Ситуация всё-таки будет усложняться, а настолько быстро приспосабливаться способны ведь не все.
А этот профессиональный портной в нынешний непростой период занялся заботой о других — он создал ассоциацию, объединяющую жителей квартала. Цель — пробить стены изоляции, и в первую очередь — для пожилых людей.
БЕНУА АГЛОН, президент ассоциации «Семьи Нёйи»: У вас всё хорошо? Как сейчас идут дела? Как пока переносите локдаун?
ЖЕНЩИНА: Ну радости мало, но выживаю.
Пожилые люди в ходе этого кризиса оказались в ещё более уязвимом положении, чем обычно, но это коснулось не только их.
БЕНУА АГЛОН: Мы, конечно же, не забываем и о медиках и о деятелях культуры, но на самом деле есть много других людей, которые оказались сейчас вне поля зрения, и мы поддерживаем и им, стараясь дать им понять, что они не одни.
С такими «забытыми» людьми Бенуа Аглон встречается и лично. В их числе — и вот эта предпринимательница, которая вчера узнала, что все мероприятия, которые она запланировала на следующий месяц, были отменены.
АНН-ЛОР ФОБЕР, предпринимательница, организатор мероприятий: Не знаешь, куда деться. Я вот как раз полностью перерабатывала свою программу — и тут вдруг нам говорят: «Мы снова всё останавливаем». Ладно, хорошо. Но что мне делать-то теперь? Что я смогу сделать в ближайшие недели? Какая мне положена социальная поддержка? Всё сложно.
Такую нехватку перспектив каждое новое ограничение — в том числе и комендантский час, введённый вчера — только усугубляет.
ПРОФЕССОР ФЛОРИАН ФЕРРЕРИ, психиатр, Больница св. Антония: Если вам скажут, что у вас отнимут два часа в день, это не так уж страшно. Но, повторюсь, тут сказывается «кумулятивный эффект» — последствия того, что принятых мер оказалось недостаточно, и что мы вроде бы уже думали, что всё закончится, а нам объявили, что всё, конечно, кончится, но не сейчас.
Эксперты напоминают: в случае серьёзных проблем нужно не медлить, а сразу обращаться за помощью.
Дата выхода в эфир 15 января 2020 года.
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