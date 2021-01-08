Le Figaro: «обстановка вызывает беспокойство» — над Францией нависла угроза третьего карантина

Над Францией после праздников нависла опасность нового карантина, которого всеми силами старается избежать правительство, пишет Le Figaro. В ожидании отдалённых результатов семейных встреч власти собираются объявить о новых ограничениях, в то время как государственная стратегия по вакцинации вызвала резкую критику оппозиции и учёных.

Во Франции возвращение с каникул в январе 2021 года во всём напоминает возобновление работы в сентябре: эпидемия по-прежнему вызывает опасения, президент торопится продолжить свои реформы, правительство критикуют за неподготовленность страны к кризису, а соседние государства для борьбы с вирусом уходят на карантин, анализирует Le Figaro. Главную угрозу для французов представляет новый локдаун, и власти, как и четыре месяца назад, обещают сделать всё, чтобы его избежать. Несмотря ни на что, с ростом заболевших ограничительные меры всё более ужесточаются.

В среду после Совета по санитарной защите многочисленные источники в правительстве указали, что санитарная стратегия продолжится, а в четверг представят обновлённую карту Францию с новыми департаментами, попадающими под более жёсткий комендантский час. Это переходная мера, пока оценивают риск появления третьей волны, которая вынудит ввести третий карантин. «Пока эффект Рождества не наблюдается, — заверил издание один из министров. — Страна остаётся на плато с небольшим ростом (заболевших. — ИноТВ), но мы ещё ожидаем сводные данные по последствиям Нового года. Так что будьте осторожны».

Ещё один неизвестный властям показатель — распространение мутировавшего вируса. Теперь каждый Совет по санитарной защите отдельно рассматривает данные по новому варианту коронавируса. «Президент сказал, что главным вызовом 2021 года будет продолжать защиту французов от COVID-19 и выиграть эту битву, что означает введение ограничительных мер», — заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь во время отчёта совета министров. Как и в сентябре, введение полного карантина не рассматривается, но тем не менее не исключается. Атталь пытается увидеть положительные моменты в том, что во Франции вирус циркулирует в менее сильной форме и медленнее, чем в большинстве соседних стран, но в кулуарах царит настоящее беспокойство. «Вопрос в том, сколько мы протянем», — подводит итог один их советников. На фоне угрозы возобновления эпидемии властей всё больше критикуют за их решения по борьбе с коронавирусом.

Как рассказывает французская газета, в среду на первом в новом году заседании совета министров Эммануэль Макрон призвал «сохранять боевой дух». В течение нескольких минут глава государства критиковал свойство французов «всегда убеждать себя, что нам всегда хуже, чем другим». Эти слова являются прямой отсылкой на трудное начало вакцинации, которое вызвало множество неизбежных нападок со стороны политиков и учёных. Премьер-министр страны ответит на них в четверг во время новой пресс-конференции по санитарной безопасности в стране.

Ещё один проблема для французских властей — рост негодования в провинции. Так, в среду регионы пригрозили начать собственные закупки вакцины и дали тем самым пищу для тех, кто обвиняет правительство в беспомощности. «У меня ощущение, что мы не извлекли никакого урока из ситуации с масками, а потом тестами, — жалуется советник одного из министров. — Кроме оплошностей, мы даём дорогу оппозиции. Нужно, чтобы мы смогли вести политику по борьбе с COVID-19».

Перед контрнаступлением президенту пришлось навести порядок в своих рядах: теперь говороить о вакцинах уполномочены только министр здравоохранения Оливье Веран, министр промышленности Аньес Паннье-Рюнаше и пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь. Таким образом Макрон пытается не допустить проколов в связях с общественностью. В то же время другие члены правительства хотят высказать своё мнение относительно запланированных правительством мерах, о чём они заявили премьер-министру во вторник во время видеоконференции. Государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лёмуан заявил о возможности возобновить в некоторых регионах работу механических подъёмников на горнолыжных курортах, а министр культуры Розлин Башло объяснила, что становится всё сложнее оправдать закрытие музеев, тогда как торговые центры функционируют в обычном режиме.

Однако для всех закрытых из-за пандемии учреждений и заведений заявления главы правительства в четверг могут снова стать холодным душем. Как предполагает Le Figaro, Жан Кастекс должен объявить о переносе возобновления работы механических подъёмников и культурных мест, изначально запланированного на 7 января, а также работы баров, ресторанов и спортивных залов, предусмотренного 20 января. «Обстановка вызывает беспокойство», — оправдывает новые шаги один из членов правительства, напоминая, что Соединённое Королевство снова уходит на карантин а Германия продляет ограничения.