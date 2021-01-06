Le Figaro: во Франции возвращение к учёбе после каникул проходит в тревожной атмосфере

Французские родители с беспокойством отправляют своих детей в школу после праздников: многие могли подхватить COVID-19 на семейных встречах, в том числе британский вариант, более опасный для молодёжи. Несмотря на масочный режим и разграничение классов, школы и университеты остаются местами с большой концентрацией людей, где не соблюдается социальная дистанция, пишет Le Figaro.

Перед решёткой школы в XX округе Парижа возвращение в классы с каникул сопровождается беспокойством, рассказывает Le Figaro. Родители в масках поздравляют друг друга с прошедшими праздниками, однако бросают подозрительные взгляды: кто из учеников в своём ранце принесёт COVID-19? «Мы были очень осторожны — прошли тестирование накануне праздников», — уверяет Себастьян (имя изменено. — Le Figaro), который, несомненно, обошёлся бы без уточнений своего 8-летнего сына: «У бабушки в Страсбурге нас было 18!» Его одноклассник возмущается: «Но ведь было правило о шести людях (за праздничным столом. — ИноТВ)!»

После праздников родителей волнует распространение коронавируса в школе, пишет издание. «У моего мужа слабое здоровье, мы сделали всё, чтобы ограничить риск на каникулах. Но какой смысл в праздновании Рождества вчетвером, если моя дочь снова окажется в классе из 30 человек?» — поделилась своими страхами мать одной из учениц. «Это будет бульон из (различных. — ИноТВ) культур, — объясняет преподавательница начальных классов. – Ученики были в своих семьях, произошло смешение людей, которые приехали со всей Франции. И однако мы возобновляем работу как ни в чём не бывало».

Накануне министр образования Жан-Мишель Бланке подтвердил, что учёба начнётся «как и было запланировано», несмотря на беспокойство, связанное с британским вариантом коронавируса, который якобы чаще заражает детей. Тем не менее Бланке оставил возможность закрывать школы локально в наиболее затронутых эпидемией регионах. Пока же действуют правила от 2 ноября: ограничение смешения учеников разных классов, масочный режим с начальной школы и более тщательная уборка помещений с проветриванием каждые два часа в течение по крайней мере 15 минут. Преподавательница французского из Уаза Анаис Д. рассказала газете, что разрешает ученикам не снимать верхнюю одежду в классе и ведёт урок с открытым окном. «Но что толку? В школе до сих пор нет полугрупп, столовые забиты… До каникул у меня в 5 классе уже было четыре случая (заболевания коронавирусом. — ИноТВ)», — жалуется учительница.

На праздниках все обнимались с родственниками, а во Францию пришёл новый вариант COVID-19 из Великобритании. Как сообщил в воскресенье на страницах Le Journal du dimanche генеральный директор Минздрава страны Жером Саломон, мутация коронавируса не обязательно опаснее, однако она гораздо более заразна и сильнее затрагивает молодёжь, поэтому необходимо быть «очень внимательными в школьной и университетской среде». В связи с этим некоторые ассоциации родителей призвали перенести возобновление учёбы по примеру других европейских стран: Ирландии, Греции или Нидерландов. «Можно было лучше подготовиться к возвращению с каникул с помощью масштабного тестирования или усиленного санитарного протокола, — признаёт преподаватель из Эссонна и член профсоюза учителей Софи Венетей. — Указания всегда прибывают в последний момент, что даёт ощущение импровизации. Нужно заранее защитить, чтобы избежать закрытия (школ. — ИноТВ) через несколько недель».

Между тем возобновление учёбы сопровождается подозрительностью. «Одна из моих учениц расплакалась, потому что вернулась из Великобритании: кто-то сказал, что у неё «английский ковид», и теперь никто не хочет с ней общаться», — рассказала Le Figaro Нолвенн, преподающая в младшей школе в Лилле. По её словам, в учительской тоже царит напряжённая атмосфера: «Я и мои коллеги едим отдельно, чтобы избежать опасности заражения. И в это же самое время дети десятками толпятся на лестницах!»