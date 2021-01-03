Times: Джонсон предупредил британцев — пора готовиться к жёсткому карантину

Премьер-министр Борис Джонсон предупредил британцев о том, что им следует готовиться к ещё более жёстким коронавирусным ограничениям, включая закрытие школ, пишет The Times. Как отмечает газета, Джонсон отметил, что хотя и не горит желанием идти на подобные радикальные шаги, однако британцам «стоит быть реалистами» и понимать, что впереди их ждут очень трудные недели, особенно на фоне распространения нового штамма коронавируса.

Премьер-министр Борис Джонсон предупредил британцев о том, что им необходимо готовиться к ещё более жёстким коронавирусным ограничениям, включая массовое закрытие школ. По его словам, он готов «сделать всё, что потребуется», чтобы остановить рост числа случаев заболевания COVID-19, пишет The Times.

Сообщая о подобных мрачных перспективах, Джонсон также отметил, что Великобританию ждут впереди «очень трудные» недели и месяцы — во всяком случае до тех пор, пока от коронавируса не привьётся достаточное количество людей, чтобы это начало сказываться на эпидемиологической обстановке.

Между тем, британский премьер призвал родителей отправить своих детей в школу в тех районах, где те работают после рождественских каникул, однако не исключил того, что в ближайшее время их всё же придётся закрыть.

«Давайте будем реалистами. Нам следует ими быть, когда речь заходит о темпах распространения нового варианта вируса, — заявил он. — Давайте реалистично оценивать то воздействие, которое он оказывает на нашу Национальную службу здравоохранения… И перед лицом этого вируса нам не стоит вести себя заносчиво».

Дав понять, что совершенно не исключает введения более жёстких ограничений — включая так называемого карантина 5-ого уровня — Джонсон добавил следующее: «Возможно, в ближайшие несколько недель нам придётся пойти на меры, которые окажутся более жёсткими во многих частях страны. Я полностью, полностью с этим смирился».

С подобным заявлением премьер выступил после предупреждения со стороны одного из ключевых советников правительства по науке, который указал на то, что нынешних ограничений недостаточно для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса.

В ходе осеннего всплеска пандемии британское правительство пыталось практически любой ценой не закрывать школы, и Джонсон указал на то, что не собирается сворачивать с этого курса — за исключением тех случаев, когда другого выхода у него не будет.

При этом он призвал власти на местах не идти на закрытие школ в одностороннем порядке. Тем не менее на этот раз Джонсон — что существенно — ничего не сказал о том, что правительство будет стараться держать школы открытыми с помощью юридических рычагов воздействия.

«Властям на местах я хочу сказать, что им следует исходить из рекомендаций общественного здравоохранения, которые на данный момент гласят, что школы безопасны в тех районах, где к закрытию нас не подталкивает новый вариант коронавируса», — отметил он.

Джонсон подтвердил, что в понедельник врачам общей практики в 540 прививочных центрах, а также в 101 больницу поступит 530 тыс. доз вакцины Oxford/Astrazeneca «вдобавок к миллиону доз или около того, которые уже были использованы». При этом британский премьер отметил, что проблема заключается не столько в распределении вакцин, сколько в нехватке медперсонала для их введения пациентам.