Euronews: в Великобритании начали активно воровать собак из-за пандемии

Из-за вынужденной изоляции в условиях пандемии многие британцы решили завести себе четвероногого друга, в результате спрос на популярные породы собак вырос в несколько раз. Этим поспешили воспользоваться злоумышленники, которые начали активно воровать собак с целью разведения и перепродажи. Похищение домашнего животного в Великобритании приравнивается к краже неодушевлённого предмета, хотя уже многие призывают пересмотреть законы, передаёт Euronews.

В Великобритании во время пандемии коронавируса резко участились случаи похищения собак. В этом году они выросли на 250 процентов и побили все предыдущие рекорды.



Во время карантина многие люди оказались в одиночестве. И чтобы как-то cкрасить унылые будни, решили завести себе милых четвероногих друзей. Поэтому в последние месяцы спрос на собак взлетел вместе с ценами на них: на некоторые редкие и популярные породы — в четыре раза!



Сложившейся конъюнктурой поспешили воспользоваться злоумышленники. У некоторых владельцев домашних питомцев похищали неоднократно. У Мелиссы Коул в первый раз даже потребовали выкуп за ее любимую собаку.



МЕЛИССА КОУЛ, владелица собаки: Я думаю, что мою Тиг, к сожалению, как и многих других, украли для разведения щенков. Ужасно то, что они не получают должной ветеринарной помощи, за этими собаками не ухаживают. От них пытаются получить как можно больше помётов щенков, в них видят только денежные знаки.



Похищение домашнего животного в Великобритании приравнивается к краже неодушевлённого предмета и рассматривается как мелкое преступление. Но за последнее время около полумиллиона человек подписали петицию, в которой призывают правительство ужесточить законодательные нормы.



Дата выхода в эфир 27 декабря 2020 года.