CBS News: «моя связь с миром» — в США пёс Санни доставляет продукты пожилой соседке на карантине

Американка Карен Эвелет придумала нехитрый способ помочь своей пожилой соседке Рене, которой из-за карантина нельзя выходить из дома даже в магазин: покупки женщине доставляет золотистый ретривер Санни. Как передаёт CBS News, пёс также просто частенько заглядывает в гости к Рене, чтобы скрасить ей жизнь в изоляции.
Золотистый ретривер Санни в последнее время полностью соответствует названию своей породы*. Пёс прибегает к живущей по соседству пожилой женщине, забирает у неё список покупок и относит его своей хозяйке Карен. Таким образом семья Санни помогает соседке Рене, соблюдая дистанцию и защищая женщину от коронавируса.
КАРЕН ЭВЕЛЕТ, хозяйка САННИ:Рене подготовила список и передала его Санни. Санни принёс бумагу мне, я сходила в магазин, закупилась для Рене, и Санни ей всё принёс.
Рене — в возрасте, и кроме того, у неё есть проблемы со здоровьем, поэтому ей вообще нельзя выходить из дома — даже чтобы сходить в магазин за предметами первой необходимости.
РЕНЕ ХЭЛЛМАН, соседка: Санни просто чудесный, невероятно милый. Вот так он стал бегать туда-сюда. Очень забавно. Правда, поднимает настроение.
КАРЕН ЭВЕЛЕТ:Какой хороший мальчик!
Санни не только доставляет Рене покупки, но и навещает её на карантине, чтобы скрасить жизнь в изоляции.
РЕНЕ:Такие вот незначительные вещи — например, когда Санни приходит в гости, — очень приятно, это действительно приносит радость. Это моя связь с миром.
КАРЕН ЭВЕЛЕТ: Каждый может внести хотя бы такой маленький вклад, который кому-то очень поможет.
Дата выхода в эфир 01 апреля 2020 года.
* Слово «ретривер» произошло от английского retrieve, что в переводе означает «находить и приносить, спасать» (прим. ИноТВ).
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