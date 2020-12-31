Independent: Джонсона обвинили в продвижении белого национализма в стиле Трампа

Директор аналитического центра по расовому равенству Runnymede Trust Халима Бегам обвинила Бориса Джонсона в том, что он придерживается повестки в стиле Дональда Трампа, сообщает The Independent. В частности, по её словам, британский премьер продвигает белый национализм ради победы на предстоящих выборах.
Британский премьер Борис Джонсон придерживается повестки в стиле Дональда Трампа, «пестуя белый национализм» с целью победить на следующих выборах, — об этом, как пишет The Independent, заявила Халима Бегам, новый директор аналитического центра по расовому равенству Runnymede Trust.
Бегам обвинила премьер-министра Великобритании в том, что он ради политических выгод пренебрегает более бедными людьми из числа этнических меньшинств.
«По-моему, долгосрочный план правительства состоит в том, чтобы пестовать белый национализм к следующим выборам, — подчеркнула она. — Нам следует сказать, что темнокожие и белые сообщества, представляющие рабочий класс, остались не у дел, ведь у них на их глазах были разрушены производственные отрасли. Вместо этого я вижу, что консерваторы проталкивают нарратив об обделённом белом рабочем классе, а именно об этом говорил Трамп около шести лет назад».
Этот необычный выпад против британского премьера произошёл на фоне звучащей в его адрес критики из-за закрытия консультативного совета по вопросам расы, созданного ещё Терезой Мэй, а также из-за игнорирования многочисленных рекомендаций по возможным изменениям.
Несмотря на свою критику, Бегам отметила, что её организация Runnymede Trust стремится работать с правительством и даже провела недавно встречу с советниками Джонсона, сообщает The Independent.
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