Guardian: учёные установили, что из-за расизма афроамериканцы стареют быстрее

Столкновение с расовой дискриминацией приводит к более быстрому старению организма на клеточном уровне, сообщает The Guardian. К такому выводу пришли учёные, наблюдавшие за 800 афроамериканскими семьями в течение последних 25 лет. У детей, столкнувшихся с расизмом, к 20 годам наблюдается высокий уровень депрессии, что и приводит к эффекту акселерации, объясняет британское издание.

Учёные 25 лет наблюдали за жизнью 800 афроамериканских семей и выяснили, что расовая дискриминация, с которой темнокожие дети сталкиваются в юном возрасте, приводит к высокому уровню депрессии в 20 лет, сообщает The Guardian. А это в свою очередь приводит к более быстрому старению организма на клеточном уровне.

Цель исследования здоровья семьи и общества, запущенного в 1996 году университетом штата Айова и университетом Джорджии, заключалась в том, чтобы отследить влияние стресса, особенностей района и других факторов на родителей и детей в течение всей жизни. Участники проекта проживали в сельской местности, пригородах и городах.

Каждые два-три года учёные собирали различные данные, включая письменные сообщения об опыте столкновения с расовой дискриминацией и депрессивных симптомах. В 2015 году команда исследователей начала брать образцы крови, чтобы оценить риск развития диабета или сердечных заболеваний. Также они сравнивали возраст человека на клеточном уровне и его хронологический возраст.

Как выяснилось, на клеточном уровне некоторые молодые люди были старше своего хронологического возраста, отмечает The Guardian. Учёные пришли к выводу, что к эффекту акселерации привела в том числе и расовая дискриминация. Сейчас из-за пандемии взятие следующих образцов крови перенесли на весну 2021 года. К тому моменту участникам будет от 25—30 лет и, возможно, их уже будут тревожить хронические заболевания. Исследуя эти семьи, учёные хотят найти способы нивелировать негативные эффекты от расизма, чтобы темнокожие люди могли благополучно развиваться.