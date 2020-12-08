Guardian: учёные установили, что из-за расизма афроамериканцы стареют быстрее

14:11
В Самарской области ожидаются морозы и гололедица
В Приволжской УГМС дали прогноз погоды в Самарской области. Во вторник, 8 декабря, в регионе будет морозно, ожидается туман, изморозь и гололедица.
14:11
В Симферополе педофила приговорили к 13,5 годам колонии
Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил жителя Симферопольского района к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за изнасилование, попытку изнасилования и грабёж.
14:10
В Пермском крае началась вакцинация медработников от коронавируса
В Пермском крае началась вакцинация медработников от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
14:08
Во Владимирской области открыли горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения
В прокуратуре Владимирской области открыли горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения жителей от коронавируса.
14:07
В Петербурге за сутки почти 35 тысяч человек сдали тесты на COVID-19
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали 34 775 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
14:05
Митингующие перекрыли движение метро в Ереване
Участники антиправительственных акций перекрыли движение ереванского метро.
14:03
В Азербайджане ужесточили карантинный режим
Власти Азербайджана приняли решение ужесточить карантинный режим в стране с 14 декабря по 18 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
14:02
Футболист сборной Словении Бийол: с нетерпением жду матчи с Россией и Хорватией
Полузащитник сборной Словении Яка Бийол поделился мнением по поводу жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
14:00
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2023 года
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым продлевается заморозка накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года.
13:59
В РЖД увеличили число поездов на новогодние праздники
Холдинг «РЖД» на фоне спроса увеличил количество дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники. Об этом заявили в пресс-службе компании.
13:55
Молодёжная сборная России по хоккею победила «СКА-1946» в контрольном матче
Молодёжная сборная России по хоккею обыграла «СКА-1946» в контрольном матче в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира в Канаде.
13:51
Путин подписал закон об удалённой работе
Президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе.
13:49
Минздрав Украины составил графики вакцинации украинцев от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство уже составило графики вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции COVID-19.
13:49
Мурашко рассказал о планах по модернизации первичного звена
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о планах по модернизации первичного звена.
13:47
Футболист ЦСКА Фернандес заявил, что не намерен становиться тренером
Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес заявил, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры.
13:43
Рябков рассказал об организации министерской встречи по ядерной сделке
Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал об организации министерской встречи, посвящённой иранской ядерной программе.
13:32
Роспотребнадзор высказался о ситуации с неизвестной индийской болезнью
В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с неизвестной болезнью, выявленной в последние дни в индийском городе Элуру.
13:29
Российская теннисистка Аншба проиграла Флипкенс в первом круге турнира в Дубае
Россиянка Амина Аншба уступила бельгийке Кирстен Флипкенс в первом круге теннисного турнира в Дубае.
13:25
Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений России и Германии
Отношения России и Германии нуждаются в переосмыслении и перезагрузке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии».
13:21
Гидрометцентр рассказал о ситуации со снегопадами в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по поводу снегопадов в Москве.
13:16
Головин о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: интересная, ровная группа
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для сборной России.
13:13
Вильфанд рассказал о влиянии пандемии на прогнозы
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о влиянии пандемии коронавируса на точность наблюдений и прогнозов.
13:11
В Ереване начались задержания на акции протеста
Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы, полицейские начали задержания, передаёт РИА Новости.
13:03
В Польше назвали дату начала вакцинации от коронавируса
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, когда начнётся вакцинация от коронавируса в Польше.
13:00
Шахрай о четверных прыжках Валиевой: такого даже ведущие фигуристы-мужчины не могут
Чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай высказался о победе Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
12:56
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год. Документ размещён на портале правовой информации.
12:51
В Рязанской области 31 декабря объявили нерабочим днём
Власти Рязанской области приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днём.
12:49
Подмосковные сыры вошли в тройку лидеров конкурса «Вкусы России»
Подмосковные сыры стали одним из трёх победителей на конкурсе «Вкусы России».
12:47
Академик РАН оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в России
Академик РАН директор университетской клиники МГУ имени Ломоносова врач-уролог Армаис Камалов оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в России.
12:46
Песков назвал «полной чушью» сообщения о проблемах со здоровьем Путина
Утверждения о проблемах со здоровьем у российского президента Владимира Путина — «полная чушь». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
12:45
СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об итогах расследования махинаций при строительстве стадиона «Газпром Арена», на котором выступает петербургский футбольный клуб «Зенит».
12:43
Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в нижней палате парламента.
12:39
Диетолог дал рекомендации по питанию в новогодние праздники
Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.
12:38
В одном из детских садов Иркутской области произошло массовое отравление
Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду в селе Ербогачён в Иркутской области. Медицинская помощь потребовалась 19 воспитанникам и четырём сотрудникам учреждения.
12:37
Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-чиновника
Бывший председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 150 тыс. рублей.
12:34
Песков рассказал о мыслях о завещании во время болезни коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у него возникали мысли о написании завещания, пока он болел коронавирусной инфекцией.
12:33
Зампрокурора Зеленограда задержали по делу о взяточничестве
В прокуратуре Москвы сообщили о задержании заместителя прокурора Зеленоградского административного округа столицы Александра Махова по подозрению в получении взятки.
12:30
В Кремле оценили ситуацию в экономике России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавируса.
12:29
Кавазашвили о группе в отборе к ЧМ-2022: это счастье для сборной России
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подвёл итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для сборной России.
12:26
В НАК сообщили о предотвращении 41 теракта в России в этом году
Сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов в этом году удалось предотвратить в России 41 террористический акт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, где под руководством председателя ведомства, директора ФСБ Александра Бортникова, прошло заседание НАК и Федерального оперативного штаба.
12:20
Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2021 год
Датский Saxo Bank опубликовал десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год, которые основаны на маловероятных и недооцениваемых событиях, способных серьёзно повлиять на финансовые рынки.
12:17
Непомнящий: вполноги сборной России в отборе на ЧМ-2022 никого не обыграть
Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для сборной России.
12:15
Лукашенко отреагировал на запрет посещать мероприятия под эгидой МОК
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя решение Международного олимпийского комитета в отношении Белоруссии, предложил обратиться в суд. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
12:14
В Тверской области начали производство лекарства для лечения COVID-19
В Тверской области начали производство лекарственного препарата, который используется в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции.
12:13
Психолог дала рекомендации, как избавиться от страхов
Психолог семейного медицинского центра «Пангея» Надежда Рябичкина рассказала, как избавиться от страхов, связанных с пандемией коронавируса, и без лишних тревог встретить Новый год.
12:12
В Калининградской области обсудили программу развития культурной политики
В Калининградской области на заседании совета по культуре под председательством губернатора Антона Алиханова была рассмотрена повестка развития государственной культурной политики в регионе до 2030 года.
12:11
В Минздраве Пермского края оценили ситуацию с коронавирусом
По данным Минздрава Пермского края на 7 декабря, в регионе для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто около 4,5 тыс. коек в 23 территориях региона.
12:07
Худруком театра Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров
Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначили Сергея Газарова.
11:59
Глава IIHF Фазель заболел коронавирусом
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сдал положительный тест на коронавирус.
11:58
В «Белнефтехиме» рассказали о планах поставок нефти из России в декабре
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко рассказал о планах поставок нефти в Белоруссию из России в декабре.