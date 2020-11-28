Guardian: британцы винят Black Lives Matter в обострении межрасовой напряжённости

Больше половины жителей Великобритании считают, что антирасистские протесты BLM привели к усилению конфликтов на расовой почве, пишет The Guardian со ссылкой на опрос агентства Opinium. Многие представители национальных меньшинств отмечают рост дискриминации за последний год, однако эксперты считают, что митинги против расизма лишь привлекли внимание к уже существующей проблеме.

Большинство британцев считают, что антирасистское движение Black Lives Matter (BLM) обострило межрасовые противоречия в Соединённом Королевстве, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос аналитического агентства Opinium. Как напоминает издание, этим летом демонстрации против расизма прошли в крупных британских городах, а также на Шетландских островах и на острове Уайт.

Согласно исследованию, чуть более половины взрослого населения Великобритании (55%) считают, что протесты BLM усилило межрасовую напряжённость. Среди этнических меньшинств такого мнения придерживаются 44%, и лишь 17% из 2 тыс. опрошенных не согласны с этой точкой зрения. Организаторы движения нашли в этих результатах подтверждение того, что антирасовые протесты обнажили уже существующие противоречия. В то же время параллельное исследование показало, что за текущий год резко выросла доля темнокожего населения, которое столкнулось с дискриминацией: с 74% в 2019 году до 81%. Опрос в июне показал, что среди живущих на острове китайцев эти цифры также выросли с 68% в прошлом году до 76% — возможной причиной такого роста дискриминации может быть происхождение COVID-19 из китайской Ухани.

Ежегодный анализ многонациональной Британии от агентства Opinium подтверждает эти данные: 71% азиатского и 81% темнокожего населения пострадали от дискриминации или издевательств на расовой почве, пишет британская газета. При этом представители белого большинства скорее склонны думать, что движение BLM подпитывает межнациональную напряжённость. Особенно часто такое мнение распространено среди консерваторов (78%).

Эксперты по расовым отношениям указывают, что высокопоставленные представители Консервативной партии Великобритании прямым текстом раскритиковали протесты Black Lives Matter. Так, месяц назад бывший министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что это «нео-марксистское» движение и «до добра не доведёт», а министр по вопросам равенства Кэми Баденок призвала школы не поддерживать «политические» протесты во время занятий.

Официальный представитель BLM Адам Эллиотт-Купер в ответ на просьбу прокомментировать опрос отметил, что межрасовая напряжённость в Великобритании существовала задолго до возникновения движения, которое лишь подчеркнуло проблемы. «Заявления о том, что критика расизма приводит к росту напряжения — это заблуждение», — считает Эллиотт-Купер. По его словам, движение Black Lives Matter не усилило напряжённость на расовой почве, как не усилили его движение за гражданские права в США или движение против апартеида в Южной Африке.

Возрождение BLM в этом году запустило цепочку событий, которые многими британцами были восприняты как запоздалые, а другие посчитали их противоречивыми. Летом в Бристоле сбросили статую работорговца Эдварда Колстона, а также начали серию расследований по прошлым связям британских государственных учреждений с рабством. Книга Рени Эддо-Лодж «Почему я больше не говорю о расе с белыми людьми», опубликованная в 2017 году, снова стала бестеллером.

В заключение The Guardian приводит мнение профессора Калвант Бхопал, которая является директором Центра исследований в области расы и образования в университете Бирмингема. По её словам, результаты опроса Opinium показывают, что движение BLM заставило белых людей «почувствовать, что их привилегии под угрозой и ставятся под сомнение». «Когда они видят что-то вроде BLM, они делают всё возможное для защиты (привилегий. — ИноТВ), и это вызывает негативную реакцию», — отметила Бхопал. Она добавила, что показная готовность некоторых учреждений (например, университетов) поддержать цели BLM создала «маску вовлечённости», которая скрыла их нежелание действительно меняться. Эксперт указала, что для некоторых этнических меньшинств это является доказательством раскола в обществе.