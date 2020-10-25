Daily Wire: «не нуждается в деколонизации» — в Британии призвали оставить в покое учебную программу

Британский министр по делам женщин и вопросам равенства Кени Баданох осудила образовательные учреждения страны, которые политизируют не только гуманитарные, но и точные науки. По её словам, университеты стремятся свести всё к вопросу расы и «деколонизации», что противоречит самому принципу образования, передаёт Daily Wire.

На очереди у меня для вас кое-какие хорошие новости по поводу выборов — появился опрос, который показал отличные результаты для президента Трампа, — но прежде я хотел бы отправиться на другой берег Атлантики, в Великобританию. В британском парламенте заседает женщина, которая сосредоточила свои усилия на одном из главных источников гнили, поразившей нашу цивилизацию и нашу культуру и затронувшей не только США и Великобританию, но весь западный мир.

Называется этот источник «критическая расовая теория» — производная от критической теории, о которой мы в нашей передаче мы уже упоминали. Критическая теория — это на самом деле очень простая теория, смысл которой заключается в том, чтобы критиковать; разработали её неомарксисты в 20-е, 30-е и 40-е годы XX века; если точнее, её развили представители франкфуртской школы в 30-е и 40-е. Суть её в том, чтобы, как говорил сам Маркс, нещадно критиковать всё, что вообще есть на свете. Именно из этого по большей части выросла политкорректность и идея о том, что мы полностью ниспровергнем старые стандарты нашей цивилизации.

Так вот, в британском парламенте заседает замечательный человек по имени Дон Батлер… Прошу прощения, Дон Батлер — действительно член парламента от Лейбористской партии, но речь я веду о министре по делам женщин и вопросам равенства Кени Баданох — именно она высказала претензии к критической расовой теории. Вот, послушайте, как она её громит.

КЕНИ БАДАНОХ: Наша учебная программа не нуждается в «деколонизации» по той простой причине, что она и не «колонизирована». Мы не должны извиняться за то, что британские дети в первую очередь изучают историю нашей страны. Ну а возникшая недавно в наших университетах мода на «деколонизацию» математики, инженерного дела и естественных наук, в рамках которой предлагается избирать предметы для исследования, руководствуясь в первую очередь принципом расы, разумеется, не просто некорректна, а прямо противоречит самому смыслу образования. Учебная программа по своей природе ограничена — количество часов на изучение любого предмета не бесконечно, однако мы так и не услышали от тех членов палаты общин с обеих сторон, которые хотят эту программу дополнить, предложений о том, что же нам придётся из программы убрать. Возможно, до этого вопроса мы дойдём в другой раз.

Мне очень нравится это посыл — и, между прочим, консерваторы говорят об этом редко, поэтому нам всем стоит прислушаться к этой даме.

Посыл заключается в том, что когда левые изъявляют желание убрать из программы факультета английского языка Йельского университета Шекспира, Чосера или кого-нибудь ещё, либо преподавать вместо настоящей истории какую-нибудь бредовую ревизионистсткую историю, они утверждают, что хотят программу расширить и «деколонизировать». Но если у кого-то появляются мысли о том, чтобы «деколонизировать» факультет английского языка, изъяв из программы Шекспира, то он, наверное, не понимает значения слова «колонизация». Колонизация — это когда держава прибывает на чужую землю и берёт её под контроль. Но Шекспир-то английскому не чужой — он во многом английский язык и создал, или хотя бы уж точно внёс огромный вклад в тот современный английский язык, на котором мы сейчас говорим.

Смехотворна сама идея, что присутствие белых старых парней в учебной программе по литературе делает её колонизационной. Стоит лишь вспомнить, что англичане — белые. И большую часть истории писателями были мужчины. И в основном к настоящему моменту хорошие писатели уже умерли, потому что история английского языка гораздо больше современного периода, в котором мы живём.

Она всё это осветила. Но затем она пришла к следующему выводу: нельзя отдать эту идею на откуп и сказать, что её можно расширить, предоставить выбор. Возможно, кто-то захочет читать Шекспира, а кто-то, скажем, — слэм-поэзию*. Такое большое число вариаций невозможно. Количество часов в сутках ограничено.

Вы, как преподаватель, должны сами делать выбор. Каждая дополнительная минута, которую вы потратите на чтение слэм-поэзии, отнимет минуту от чтения Шекспира. Каждую минуту, которую вы потратите на изучение «Проекта 1619»**, отнимает время от изучения правдивой истории. Необходимо делать этот выбор. Образование ограничено, к нему нужно принуждать.

Иногда можно услышать лозунг: «Мы не хотим учить людей, что думать. Мы просто хотим их научить, как думать». Но это совершенно бессмысленный лозунг. Нельзя обучить людей, как им думать, если не учить, что думать.

Если я хочу научить людей математике, мне придётся научить их тому, что два плюс два равно четырём. Это факт, который я им должен им преподать. Если мне нужно обучить кого-то этике и философии, то мне придётся научить их тому, что совершать убийство или воровать — неправильно.

А у левых с этим нет проблем. Они научат вас тому, что совершать убийство с помощью аборта — это нормально. Или что нет ничего зазорного в воровстве с помощью конфискаций или неприкрытого разграбления. Вот, что они вам скажут, и потом будут учить, как вам следует мыслить. И при таком образовании с мышлением у вас будут проблемы.

Очень важно то, чем мы учим. Нам необходимо преодолеть опасения делать твёрдые моральные заявления, не бояться высказываться, подавлять дурацкие мнения. Это наша обязанность.

Если вы учите тому, что два плюс два равно четырём, то должны подавлять дурацкое мнение, что два плюс два равно пяти. Если вы будете учить тому, что Америка была основана в 1776-м или, допустим, в 1620-м, то вам необходимо подавлять, отказываться, отвергать дурацкую идею, что Америка была основана в 1619-м.

Именно так и надо учить. Эта британская дама осознала эту идею, нам здесь также стоит её осознать.

Дата выхода в эфир 22 октября 2020 года.

*Слэм-поэзия или поэтри-слэм — творческое соревнование, во время которого выступающие поэты декламируют тексты собственного сочинения (прим. ИноТВ)