Daily Wire: «не нуждается в деколонизации» — в Британии призвали оставить в покое учебную программу
На очереди у меня для вас кое-какие хорошие новости по поводу выборов — появился опрос, который показал отличные результаты для президента Трампа, — но прежде я хотел бы отправиться на другой берег Атлантики, в Великобританию. В британском парламенте заседает женщина, которая сосредоточила свои усилия на одном из главных источников гнили, поразившей нашу цивилизацию и нашу культуру и затронувшей не только США и Великобританию, но весь западный мир.
Называется этот источник «критическая расовая теория» — производная от критической теории, о которой мы в нашей передаче мы уже упоминали. Критическая теория — это на самом деле очень простая теория, смысл которой заключается в том, чтобы критиковать; разработали её неомарксисты в 20-е, 30-е и 40-е годы XX века; если точнее, её развили представители франкфуртской школы в 30-е и 40-е. Суть её в том, чтобы, как говорил сам Маркс, нещадно критиковать всё, что вообще есть на свете. Именно из этого по большей части выросла политкорректность и идея о том, что мы полностью ниспровергнем старые стандарты нашей цивилизации.
Так вот, в британском парламенте заседает замечательный человек по имени Дон Батлер… Прошу прощения, Дон Батлер — действительно член парламента от Лейбористской партии, но речь я веду о министре по делам женщин и вопросам равенства Кени Баданох — именно она высказала претензии к критической расовой теории. Вот, послушайте, как она её громит.
КЕНИ БАДАНОХ: Наша учебная программа не нуждается в «деколонизации» по той простой причине, что она и не «колонизирована». Мы не должны извиняться за то, что британские дети в первую очередь изучают историю нашей страны. Ну а возникшая недавно в наших университетах мода на «деколонизацию» математики, инженерного дела и естественных наук, в рамках которой предлагается избирать предметы для исследования, руководствуясь в первую очередь принципом расы, разумеется, не просто некорректна, а прямо противоречит самому смыслу образования. Учебная программа по своей природе ограничена — количество часов на изучение любого предмета не бесконечно, однако мы так и не услышали от тех членов палаты общин с обеих сторон, которые хотят эту программу дополнить, предложений о том, что же нам придётся из программы убрать. Возможно, до этого вопроса мы дойдём в другой раз.
Мне очень нравится это посыл — и, между прочим, консерваторы говорят об этом редко, поэтому нам всем стоит прислушаться к этой даме.
Посыл заключается в том, что когда левые изъявляют желание убрать из программы факультета английского языка Йельского университета Шекспира, Чосера или кого-нибудь ещё, либо преподавать вместо настоящей истории какую-нибудь бредовую ревизионистсткую историю, они утверждают, что хотят программу расширить и «деколонизировать». Но если у кого-то появляются мысли о том, чтобы «деколонизировать» факультет английского языка, изъяв из программы Шекспира, то он, наверное, не понимает значения слова «колонизация». Колонизация — это когда держава прибывает на чужую землю и берёт её под контроль. Но Шекспир-то английскому не чужой — он во многом английский язык и создал, или хотя бы уж точно внёс огромный вклад в тот современный английский язык, на котором мы сейчас говорим.
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