Le Monde: главред американской газеты извинился за годы дискриминации перед темнокожим сообществом

На протяжении долгих лет влиятельная в своём регионе газета Kansas City Star «исключала, игнорировала и презирала поколения темнокожих жителей», заявил главный редактор американского издания Майкл Фэннин. По его словам, освещались новости о меньшинствах, только когда дело доходило до преступлений. Фэннин извинился перед темнокожим сообществом за дискриминацию и расизм, сообщает Le Monde.

Главный редактор американской газеты Kansas City Star Майкл Фэннин извинился от лица издания за десятилетия расизма и дискриминации по отношению к темнокожему меньшинству, сообщает Le Monde.

В воскресенье 20 декабря в газете вышла большая редакционная статья, в которой Фэннин описал «историю могущественной местной организации, которая творила зло». «На протяжении 140 лет эта организация являлась одной из наиболее влиятельных сил, которые формировали Канзас-Сити и его округу. Однако в течение долгого времени, с самого начала своей истории… она исключала, игнорировала и презирала поколения темнокожих жителей», — приводит французское издание слова главреда.

Как напоминает Le Monde, с весны США охватило протестное движение против расовой дискриминации, заставившее многих пересмотреть историю. «Хотя мы в этом году писали о систематическом расизме в Канзас-Сити, мы никогда пристально не изучали собственное прошлое, чтобы понять, как Star освещала темнокожее сообщество на протяжении долгих лет своего существования», — объяснил Фэннин в комментарии американским СМИ.

Наряду с редакционкой в воскресенье Kansas City Star, пишущая преимущественно для белой аудитории, опубликовала серию расследований, в которых пришла к выводу, что долгое время не уделяла должное внимание темнокожему сообществу в своих материалах. Единственным поводом для освещения становились только преступления меньшинств другой расы.

К примеру, о легенде джаза и уроженце Канзас-Сити Чарли Паркере газета написала только после его смерти в 1955 году — и то в некрологе на четыре абзаца умудрилась исковеркать имя музыканта и неправильно указать его возраст. В 1977 году Kansas City Star много внимания уделила ущербу от наводнения для белого бизнеса, а не погибшим из-за катаклизма 25 людям, восемь из которых были афроамериканцами.

Как считает Фэннин, такая дискриминация повлекла за собой недоверие к изданию со стороны темнокожего сообщества. «Мы и сегодня не особо идеальны. Нужно проделать ещё много работы, но это хотя бы начало», — заверил главред.