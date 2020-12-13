Обозреватель Figaro: массовая миграция и потакание меньшинствам сделали Францию непригодной для жизни

За последние сорок лет Франция превратилась из сплочённой страны в территорию, непригодную для жизни, где повсюду царит насилие, а на смену прежней нации и религии пришли мигранты и радикальный ислам, пишет обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. По убеждению автора, спасти страну от катастрофы всё ещё можно: для этого нужно избрать на пост президента сильную личность и взять миграцию под контроль.

Франция Жискара д’Эстена исчезла, констатирует обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. Как отмечает автор, двух поколений оказалось достаточно, чтобы ликвидировать века сплоченности между французами. Сорок лет потребовалось, чтобы начать замену одного народа другим, одной религии — другой. До 1980-х годов «новые французы», прибывшие из других стран, быстро начинали разделять всеобщую семейную атмосферу и жили в согласии с остальными, вспоминает журналист. В субботу Эммануэль Макрон с удовлетворением высказывался о произошедших изменениях. Обращаясь к молодежи из иммигрантской среды, он заявил: «Когда ваша семья говорит по-арабски, это шанс для Франции». Тем временем, эта новая Франция стала для многих непригодной для жизни, пишет Риуфоль.

«Насилие повсюду — как репетиция внутренней войны, столь желанной для сторонников политического ислама», — сетует журналист. К этому можно прибавить альянс крайне левых и погромщиков, крушащих по субботам улицы французских городов, — «антикапиталистов», для которых «хороший коп — это мёртвый коп». Тем временем, интеллектуальный вакуум в стране таков, что никто не знает, как восстановить авторитет власти, подчёркивает автор статьи. Хуже того: глава государства, желая польстить «миллионам молодых и не очень молодых» новых африканских и арабских французов, дистанцируется от стражей порядка, примкнув к жертвенной риторике меньшинств. «Если ваш кожи отличается от белого, вас останавливают гораздо чаще.... вас воспринимают как проблемный фактор, и это непереносимо», — напоминает Риуфоль о выссказывании Эммануэля Макрона в недавнем интервью.



Остановить эту катастрофу всё ещё можно, отмечает журналист. Однако не Макрон, по его убеждению, спасет Францию от упадка. Двусмысленность позиции президента играет на руку разрушителям единой и неделимой нации. Президент заявил, что хочет бороться с «исламистским сепаратизмом» и сносом памятников великим французам. Тем не менее, глава государства представил в среду в Совете министров «осторожный текст» законопроекта об «укреплении республиканских принципов», в котором «тоталитарная идеология Корана», поднявшая на флаг паранджу, не называется впрямую. В субботу, говоря об африканской и магрибской молодежи, президент предложил составить «своеобразный каталог, в котором будет от 300 до 500 имен их героев», чтобы называть их именами улицы и воздвигать им памятники. «Эта мультикультурная страна не Франция: расизм в ней видится повсюду под малейшим предлогом», — констатирует Риуфоль. На его взгляд, «Макронизм — это и есть сепаратизм».

Как напоминает автор, в январе Макрон намерен организовать общественный совет в сфере безопасности, призванный восстановить связи между французами и правоохранительными органами. Но полиция не проблема: ее связи с гражданами никогда не разрывались, подчёркивает автор. При этом главе государства стоило бы задуматься о собственном отношении к французам в целом, а не только к «польщённым» выходцам из иммигрантских кругов, считает журналист.



Наследие Жискара д'Эстена «несёт как крест» решение 1976 года позволить мигрантам воссоединяться с семьями, напоминает обозреватель. Однако, когда два года спустя президент решил исправить эту ошибку, Государственный совет отказался подчиниться президентской воле: судьи отдали предпочтение праву иммигранта «вести нормальную семейную жизнь» во Франции. Несколько позже иммигрант даже получил право на многоженство. Отсюда началась «колонизация» французской нации, возможность которой обеспечили «священнослужители» административной юстиции, поясняет Риуфоль.



Граждане должны взять в собственные руки свою судьбу и свое здоровье, считает журналист. Восстановление демократии должно вылиться в контроль за иммиграцией, уверен автор. Эта цель обязывает отказаться от «эксцессов», таких как политика воссоединения семей и предоставления убежища и вынуждает снизить условия доступа к гражданству, в частности, к автоматическому его получению по праву рождения. Помимо этого необходимо принять решение об ограничении помощи нелегалам, убеждён обозреватель: более 330 тыс. из них сегодня получают бесплатное медицинское обслуживание, стоимость которого оценивается более, чем в €1 млрд. Это «пробуждение» в первую очередь велит отделиться от легкомысленных или опасных «элит», допустивших такое положение вещей, отмечает Риуфоль. Кроме того, здесь не бойтись и без возрождения христианства перед лицом завоевательного ислама.



«Этот сонный и пугливый мир нужно встряхнуть», — призывает журналист. По данным последних опросов, 20% французов готовы будут проголосовать на ближайших выборах президента за военного, отмечает автор. Однако готовый баллотироваться в 2022 году генерал Пьер де Вилье вряд ли сможет стать ожидаемой переломной фигурой, учитывая его осторожность и склонность к компромиссу, полагает Риуфоль. «Противостоять дряблому мышлению, которое растекается, как лужа, может только твердая доктрина. Она её целью должно быть — не дать Франции затонуть ещё глубже», — замечает автор в заключение.