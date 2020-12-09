DW: «Это печально» — расистские высказывания Байдена поразили темнокожих жителей Нью-Йорка

Ведущий The Daily Wire Ами Хоровиц провёл опрос среди темнокожих нью-йоркцев, попросив их послушать несколько крайне спорных высказываний и оценить, насколько они расистские. Как показано в сюжете сайта, опрошенные сочли приведённые журналистом цитаты очень расистскими — а затем очень удивились, узнав, что все эти слова в разное время говорил избранный президент США Джо Байден.

Я Ами Хоровиц. Демократы убеждают вас, что президент Трамп — взбесившийся расист, а Джо Байден — защитник афроамериканского сообщества. Я сейчас в Гарлеме, и я попробую в этом разобраться, сыграв в любимую американскую игру «Расизм или не расизм?».



Итак, я прошёлся по улицам, чтобы найти каких-нибудь демократов, сторонников Байдена, и сыграть с ними в игру. Вперёд!



Вот правила игры: я вам зачитываю цитату, а вы мне говорите, насколько эта цитата расистская по десятибалльной шкале.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я много повидал, я был старшеклассником в белой школе, так что я готов!



Про Барака Обаму он (Джо Байден. — ИноТВ) сказал: «Первый умный, грамотный и чистый мейнстримный афроамериканец». Насколько расистское это высказывание?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Десять баллов.



«…умный, грамотный и чистый…»



ЖЕНЩИНА: Да, это должен быть высокий балл. Десять или девять. Потому что вы как будто подразумеваете, что большинство чёрных, большинство афроамериканцев не такие.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ДРЕДАМИ: Это был, знаете, умеренный расизм.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Это, я бы сказал, расизм. Я бы дал девять баллов.



МУЖЧИНА В БЕЙСБОЛКЕ: Если кто-то грамотный и чистый и при этом чёрный, думаю, это ещё не повод так говорить. Я бы сказал, что по шкале…



По расистометру.



МУЖЧИНА В БЕЙСБОЛКЕ: …восемь.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА В ШАРФЕ: Я бы сказал, семь.



Семёрка? То есть это, конечно, расизм, но не безумный?



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА В ШАРФЕ: Да, не безумный, (изображает произношение Дональда Трампа. — ИноТВ) не огромный.



Ага.



(Смеются.)



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я бы сказал, это девятка!



Девятка?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Девятка.



Говоря про афроамериканцев, он (Джо Байден. — ИноТВ) сказал: «Кто не голосует за меня, тот не чёрный».



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Десять!



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: «Кто не голосует за меня, тот не чёрный». Я бы сказал, что здесь, определённо, не такой высокий балл, как в том случае…



Так.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Но, определённо, высокий.



Да.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я бы сказал, это шесть или семь.



Шесть или семь?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Шесть с половиной!



Шесть с половиной! Мне нравится! Мне нравится эта точность!



ЖЕНЩИНА: Десять.



ЖЕНЩИНА: То, что кто-то делает такие намёки… Кто вы такой, чтобы говорить мне, чёрная я или нет? Так что да, я бы сказала, это где-то десять.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я бы дал этому восемь баллов.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ДРЕДАМИ: Это просто тупое высказывание.



Об автобусных перевозках в центральных городских районах, о доставке чёрных студентов в белые школы, он (Джо Байден. — ИноТВ) сказал: «Это бы создало расовые джунгли. Я не хочу, чтобы мои дети ходили в расовые джунгли». Насколько расистское это высказывание?



ЖЕНЩИНА: Наверное, девять баллов.



«Поступая так, вы создаёте расовые джунгли. И я не хочу, чтобы мои дети ходили в…»



МУЖЧИНА В БЕЙСБОЛКЕ: Это десять!



Это десять?



МУЖЧИНА В БЕЙСБОЛКЕ: Это десять. Меня самого возили (в школу. — ИноТВ) на автобусе, и я понимаю. Это десять.



Точно?



МУЖЧИНА В БЕЙСБОЛКЕ: Точно.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Я бы сказал, десять.



Это по-настоящему расистская цитата?



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Да.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА В ШАРФЕ: Определённо. Я бы тоже сказал, что десять.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Хм, десять.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Десять.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Десять.



Это десять?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ДРЕДАМИ: Зачем говорить такие вещи? Это всё равно что сказать, что это тюрьма.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Если бы был вариант «двадцать», это было бы двадцать.



То есть большего расизма не бывает?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Это расизм, как в книге. Если хочешь быть расистом, тебе надо сказать эту фразу.



ЖЕНЩИНА: Кто это сказал?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ДРЕДАМИ: Это всё равно что сказать слово на букву N.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Да, примерно так.



ЖЕНЩИНА: Ого!



Центральные районы Балтимора он (Дональд Трамп. — ИноТВ) назвал «адской дырой, кишащей крысами».



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я поставлю два балла.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Это стопроцентная правда. Это не ложь.



То есть это не расистское утверждение?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Вообще не расистское утверждение.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА В ШАРФЕ: Ну, единица…



«Вы живёте в бедности, и ваши школы никуда не годятся» (высказывание Дональда Трампа. — ИноТВ). Это расистское утверждение?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Нет. Совсем нет.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА В ШАРФЕ: Я бы, наверное, сказал, что единица…



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Где-то троечка.



МУЖЧИНА В БЕЙСБОЛКЕ: Это правда. Понимаете, это факты. Так что это нельзя отнести к расизму, потому что он, по сути, констатирует факты.



«Наши центральные городские районы — это катастрофа» (высказывание Дональда Трампа. — ИноТВ). Это расистское утверждение?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Нет.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Сказать так — это не расизм. Я бы поставил два балла.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Так было всегда.



МУЖЧИНА В БЕЙСБОЛКЕ: Мне это высказывание не кажется расистским. Это реальность, которую надо менять.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА В ШАРФЕ: Я бы, наверное, поставил ноль…



Про то, что Барак Обама умный, грамотный и чистый, это цитата Джо Байдена.



ЖЕНЩИНА: Правда?! Ничего себе! А ведь он был его вице-президентом… Ничего себе!



Немного удивлены?



ЖЕНЩИНА: Да!



Цитата про то, что «кто не голосует за меня, тот не чёрный», принадлежит Джо Байдену.



ЖЕНЩИНА: Ого! Он так сказал?



Он так сказал.



ЖЕНЩИНА: Ого!



Похоже, вы потрясены.



ЖЕНЩИНА: Да! Потому что — не буду врать — я открытый демократ, и, казалось бы, тому, кто представляет эту партию, было бы неудобно говорить такие вещи открыто, в СМИ! Вас поддерживает так много людей, в том числе темнокожих, а вы запросто сказали такое…

А как вам фраза Байдена «Кто не голосует за меня, тот не чёрный»? МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: А он ведь и правда такое сказал, я помню. Эта фраза даже вирусной стала.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: И это тоже Джо Байден?

И это Джо Байден, да. Он это заявил в разговоре с радиоведущим Шарламейном.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Ну ничего себе!

Ну и последняя цитата по поводу развоза детей на автобусах, где упоминалось о «расовых джунглях», — это тоже Джо Байден.

ЖЕНЩИНА: Меня такое пугает.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Да всем же известно, что Джо Байден — расист!

Правда, всем известно?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Ну, мне кажется, следует знать, что Джо Байден три раза участвовал в выборах и при этом расист. Если бы с ним в качестве кандидата в вице-президенты не пошла бы темнокожая женщина, он бы и не выиграл.

Просто большинство людей были поражены тем, что эти фразы говорил Джо Байден.