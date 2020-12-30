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CNN: в США выявили первый известный случай заражения британским штаммом коронавируса

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В американском штате Колорадо зарегистрирован первый известный случай заражения британским штаммом COVID-19, сообщает CNN. В статье на сайте телеканала при этом отмечается, что инфицированный в последнее время не совершал никаких поездок и поэтому, скорее всего, заразился от кого-то из местных жителей.
CNN: в США выявили первый известный случай заражения британским штаммом коронавируса
Reuters

В штате Колорадо выявлен первый известный в США случай заражения британским штаммом коронавируса, который, по словам чиновников из сферы здравоохранения, заразнее других штаммов, сообщает CNN.

Офис губернатора Колорадо Джареда Полиса опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что речь идёт о мужчине 20 с лишним лет. Отмечается также, что инфицированный никаких поездок не совершал и сейчас находится в изоляции в округе Элберт.

В заявлении говорится, что сотрудники общественного здравоохранения в настоящий момент работают над отслеживанием возможных контактов заболевшего и потенциальных случаев заражения.

Доктор Атул Гаванде, член переходного консультативного совета по COVID-19 из команды Джо Байдена и Камалы Харриса, заявил CNN, что отсутствие истории путешествий говорит о заражении от кого-то из местных жителей.

Органы здравоохранения со всего мира сходятся во мнении, что британский вариант, похоже, не является более смертоносным, чем ранее идентифицированные штаммы COVID-19.

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