Хотите базу — давайте вакцину: Global Times похвалила Филиппины за решительность в отношениях с Америкой

У США много военных баз по всему миру и много союзников, которые, как полагает Вашингтон, должны помогать ему в реализации его интересов, пишет Global Times. Пригрозив США расторгнуть Соглашение о временном пребывании контингента, если они не поставят Маниле вакцину от коронавируса, президент Филиппин Родриго Дутерте показал, что и союзники вправе выдвигать Америке свои требования, считает издание.

В субботу 26 декабря президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о возможном прекращении Соглашения об условиях временного пребывания контингента с США, если Вашингтон не поставит союзнику по меньшей мере 20 млн доз вакцины от коронавируса. «Нет вакцины — нет нашего согласия на то, чтобы они здесь размещались», — приводит слова политика Global Times.

Как напоминает китайское издание, США располагают масштабной сетью военных баз по всему миру. И очень редко можно увидеть, как лидер союзного государства публично выдвигает Вашингтону требования и ставит под сомнение будущее присутствие американских войск на своей территории. Будучи «единственной глобальной сверхдержавой», США должны оказывать поддержку своим союзникам в критической ситуации. Но как показывают заявления Дутерте, Америка не преуспевает в своей роли лидера.

Долгосрочное присутствие войск США на Филиппинах, на военно-морской базе в бухте Субик, закончилось в 1992 году. Теперь, если США хотят развернуть свои силы на территории, подконтрольной Маниле, они полагаются на Соглашение об условиях временного пребывания контингента. Без этого договора Вашингтон потеряет важный стратегический опорный пункт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что может негативно отразиться на его планах здесь.

В 2020 году контроль над пандемией и попытки предотвратить распространение COVID-19 стали одной из наиболее приоритетных задач для Филиппин, а также лакмусовой бумажкой для союза между Манилой и Вашингтоном, полагает Global Times. Завязшие в собственном кризисе здравоохранения, США «провалили это испытание» и продемонстрировали, что не могут поддержать своих союзников в трудный период.

Более того, преследуя собственные цели, Вашингтон пытался вовлечь как можно больше государств, включая Филиппины, в свою антикитайскую кампанию и намеренно провоцировал напряжённость в Южно-Китайском море. Но Дутерте не позволил «водить себя за нос» и сосредоточился на борьбе с коронавирусом. Ещё в сентябре президент объявил, что собирается закупать вакцину против COVID-19 преимущественно у Москвы и Пекина и обвинил западные страны в попытках нажиться на необходимых всем препаратах.

«Союзники США не обязаны просто так жертвовать собственными интересами ради Америки. Когда Вашингтону нужна Манила, чтобы раздуть проблемы в Южно-Китайском море, он видит в Филиппинах пешку. Теперь же Филиппинам, сильно пострадавшим от пандемии нового коронавируса, нужна помощь США — посмотрим, что им сможет дать Дядюшка Сэм», — рассуждает газета.

По заявлениям Дутерте, невозможно понять, настроена Манила против США или поддерживает Китай. Но слова филиппинского лидера говорят о том, что он узрел одну очень важную истину: «союзники должны быть на равных, однако США так не думают».

Германия — союзник Вашингтона, но это не помешало ему ввести пошлины на европейские товары, сильно ударившие по немецкому автопрому. Кроме того, США угрожают Берлину санкциями за строительство совместного с Россией газопровода.

Токио — тоже союзник Америки, однако десятки лет назад США разрушили японскую экономику, а сегодня вымогают у партнёра больше денег на содержание своих войск на его территории. В своём первом же звонке Мун Чжэ Ину, лидеру другого союзного государства, Южной Кореи, в этом году президент США Дональд Трамп сразу же запросил помощь в борьбе с коронавирусом.

Ещё пример: Вашингтон был не слишком доволен европейской интеграцией и активно поддерживал выход Великобритании из ЕС. Теперь Лондон оказался теснее связан с США, но только помощи от них в своей непростой ситуацией с пандемией пока так и не дождался.

«Оказывается, когда ты союзник США, ты обязан сосредоточиться на реализации американских интересов, даже если всё, что ты можешь получить от Дядюшки Сэма взамен, — это устрашение и шантаж», — утверждает Global Times. На этом фоне, по мнению издания, Дутерте похож на мальчика из сказки «Новое платье короля», который «напомнил всем, что их одурачили».

Газета настаивает: «Филиппины подали пример странам, которые пускают к себе американские войска по всему миру. В условиях такого кризиса они имеют право выдвигать требования к США».