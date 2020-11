CNN: из-за мощного тайфуна «Гони» власти Филиппин эвакуировали почти миллион человек

11:23

Учёные рассказали об открытии опасного заболевания

Учёные заявили об открытии заболевания, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к летальному исходу в 40% случаев. Соответствующие выводы содержатся в материале, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.