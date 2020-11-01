CNN: из-за мощного тайфуна «Гони» власти Филиппин эвакуировали почти миллион человек

14:03 Эксперт оценил результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT данные опроса, согласно которым число россиян, поддерживающих идею введения четырёхдневной рабочей недели, по сравнению с 2019 годом снизилось.

14:01 Заболотный будет вызван в сборную России на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Сочи» Антон Заболотный будет вызван в национальную команду на предстоящие матчи.

13:53 Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Уфой» в РПЛ Екатеринбургский «Урал» на выезде обыграл «Уфу» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:48 Глава UFC сообщил, что Адесанья поднимется в весе ради титульного боя с Блаховичем Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поднимется на одну весовую категорию ради боя с обладателем титула полутяжёлого дивизиона Яном Блаховичем.

13:47 Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер на 74-м году жизни. Об этом сообщили в региональной администрации.

13:31 Цзю заявил, что у Усика будут шансы в бою с Джошуа Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Дереком Чисорой.

13:30 СК допускает, что в Мытищах произошёл взрыв кислородного баллона Следственный комитет начал проверку по факту гибели жителя подмосковных Мытищ в результате взрыва в гараже. По предварительным данным, в гаражном боксе взорвался кислородный баллон.

13:18 Бывший арбитр Андухар Оливер считает, что Месси нужно было удалять в матче с «Алавесом» Бывший испанский судья Андухар Оливер выразил мнение, что нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси должен был получить красную карточку в матче восьмого тура Примеры с «Алавесом».

13:10 При взрыве в Мытищах погиб один человек При взрыве в гараже в Мытищах погиб один человек, сообщили в прокуратуре. Ведомство проведёт проверку по факту случившегося.

13:02 СМИ: Парфёнов является основным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала» Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов является главным претендентом на пост наставника тульского «Арсенала».

13:00 В Грузии обработали результаты с 90% избирательных участков После обработки бюллетеней с 90,56% участков на парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48,13% голосов избирателей.

12:53 При взрыве газа в Мытищах пострадали два человека При взрыве газа в гараже в Мытищах пострадали два человека, всего повреждения получили пять гаражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

12:50 Агент Гогуа сообщил, что футболист не сыграет с ЦСКА Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, который на правах аренды выступает за волгоградский «Ротор», сообщил, что игрок не сможет сыграть с московской командой в матче 13-го тура Российской премьер-лиги из-за травмы.

12:37 Опрос показал отношение россиян к идее четырёхдневной рабочей недели Число россиян, поддерживающих идею введения четырёхдневной рабочей недели, по сравнению с прошлым годом снизилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса портала Superjob.

12:35 Фигурист Коляда победил на турнире Ice Star 2020 в Минске Россиянин Михаил Коляда выиграл турнир по фигурному катанию Ice Star 2020 в Минске.

12:26 В гаражном комплексе в Мытищах произошёл взрыв В гаражном комплексе в подмосковных Мытищах произошёл взрыв, под завалами могут находиться три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

12:23 Идову признался, что не ожидал ухода Сёмина из «Локомотива» Защитник «Локомотива» Брайан Идову, который на данный момент выступает на правах аренды за «Химки», рассказал, как воспринял уход Юрия Сёмина с поста главного тренера железнодорожников.

12:17 В различные части Минска стягивают спецтехнику и силовиков В различные части Минска стягивают спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава, сообщает ТАСС.

12:05 Идову рассказал, как Черчесов просил его доказать, что он русский Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о забавной истории, связанной с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

12:00 Чавушоглу сообщил о прибытии в Баку Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о прибытии в Баку для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

11:52 СМИ рассказали, когда Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако» Российский полузащитник французского «Монако» продолжает восстанавливаться после травмы мышцы задней поверхности бедра.

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11:11 Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 51 Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 51. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай.

11:07 Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в Челябинске Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования пожара в челябинской поликлинике, где произошло возгорание кислородных баллонов.

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10:55 Поединок Махачева с Дос Аньосом возглавит турнир UFC 15 ноября Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату поединка между российским бойцом смешанного стиля Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом.

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10:04 Уайт: Нурмагомедов — чемпион, пояс UFC в лёгком весе не вакантен Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов по-прежнему является чемпионом UFC в лёгком весе.

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09:05 «Барселона» выдала худший старт в Примере за 18 лет Каталонская «Барселона» продемонстрировала худший старт в испанской футбольной Примере за последние 18 лет.

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