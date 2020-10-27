CNN: из-за приближения тайфуна «Молаве» Вьетнам намерен эвакуировать 1,3 млн человек

Власти Вьетнама собираются эвакуировать 1,3 млн человек из-за приближающегося к стране мощного тайфуна «Молаве», сообщает CNN. Кроме того, вьетнамские силовики были приведены в состояние готовности для оказания поддержки населению.
Вьетнам собирается эвакуировать 1,3 млн человек из-за приближения тайфуна «Молаве», который, как ожидается, обрушится на страну в эту среду, передаёт CNN.
Тайфун со скоростью ветра 125 км/ч и порывами до 150 км/ч покинул главный остров Филиппин, Лусон, ранее в понедельник, при этом сопровождавшие его проливные дожди вызвали оползни и наводнения в 11 районах.
Сообщений о жертвах не поступало, но 12 рыбаков, находившихся в море, не смогли вернуться в провинцию Катандуанес у восточного побережья страны.
«Молаве», известный также как «Кинта», стал 17-м тайфуном, обрушившимся на Филиппины в этом году.
А для Вьетнама он станет уже четвёртым штормом за последний довольно бурный месяц, который сопровождался наводнениями и оползнями, унёсшими жизни 130 человек, при этом ещё 20 человек числятся пропавшими без вести.
Когда «Молаве» доберётся до Вьетнама, скорость ветра, по прогнозам, будет доходить до 135 км/ч.
«Это очень мощный тайфун, который ударит по огромной территории», — заявил вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук.
Он также призвал провинции и города, находящиеся на пути следования тайфуна, подготовиться к его удару.
Фук сравнил «Молаве» с тайфуном «Дамри», который в 2017 году унёс жизни более 100 человек в центральном Вьетнаме. Кроме того, он приказал силам безопасности прийти в состояние готовности.
«Военные должны развернуть для поддержки людей все силы, включая мобилизацию вертолётов, танков и других транспортных средств, если это необходимо», — говорится в заявлении Фука.
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