ABC News: ночевать приходится в машинах — ураган «Лаура» лишил жилья многих жителей Луизианы

Перенесёмся в Луизиану, на побережье Карибского залива, где спустя несколько дней после смертоносного удара урагана «Лаура» установилась мрачная реальность. На свежих кадрах, снятых в одном из районов, видны поваленные электрические столбы. Тысячи человек остались без электроэнергии и воды на фоне палящей жары. Погибли уже как минимум 18 человек. Репортаж старшего метеоролога ABC News Роба Марсиано.

Этим вечером отчаяние жителей Луизианы продолжает расти. Сотни тысяч всё ещё находятся в состоянии крайней нужды. Нет ни электричества, ни воды. В сильно пострадавшем городе Лейк-Чарльз многие живут в своих машинах при температуре, которая по ощущениям выше 100 °F (37 °C. — ИноТВ).

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Мы выкручиваемся, как можем. Если идёт дождь, то мы стоим под дождём, чтобы охладиться.

На этой свежей видеозаписи видно, какой ущерб ураган «Лаура» нанёс этой улице. У этого гипермаркета Walmart образовалась очередь из сотен пострадавших от шторма, которые приехали сюда за едой и прочими припасами.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Мы просто проезжали мимо и увидели там «Армию спасения». А затем мы подъехали сюда, увидели ещё одну очередь и встали в неё.

Мэр города обрисовывает мрачную картину. Почти все здания серьёзно повреждены. Он заявил, что они пытаются выжать максимальную пользу из имеющегося набора плохих вариантов. Местным жителям нужна помощь.

БРЕОН РОБИНСОН, жительница Лейк-Чарльза: Да, я взволнована по поводу нашего района. Но сейчас я должна вернуться, чтобы разобраться, как я могу помочь моему городу.

Медперсонал одной из последних открытых больниц этого района продолжает свою работу, несмотря на сложности.

ТИМ ХЭМАН, врач: На мой взгляд, самая большая проблема состоит в неопределённости с теми сотрудниками, которые не смогли выйти, а также с теми, кто всё же вышел, но они видели, какой серьёзный ущерб был нанесён их домам.

Получается: вашим сотрудникам приходится работать здесь, осознавая, что их дома повреждены или разрушены?

ТИМ ХЭМАН: Да, с некоторыми из них так и произошло.

Дополнительный стресс для врачей и медсестёр. Давайте поговорим с Робом, который только что вернулся из зоны шторма. Роб, добрый вечер.

РОБ МАРСИАНО, метеоролог ABC News: Привет, Том. Шок, поразивший людей, начинает ослабевать, а на смену ему приходит истощение. И местным предстоит пройти очень, очень долгий путь. Тамм сейчас действительно стоит сильная жара.

Взгляните на карту. В районах на востоке Техаса и юго-западе Луизианы нет электричества и водоснабжения. Завтра у них снова будет жара. К северу пройдут проливные дожди. На северных равнинах установятся неблагоприятные метеоусловия.

Давайте поговорим о тропиках. Вы видите два красных очага, находящихся очень близко от США: один к юго-востоку от Каролины, который, скорее всего, останется в море, чтобы набрать силу. Другой — в Карибском заливе. Он пойдёт на запад и останется к югу от нас. Мы будем внимательно следить за происходящим. Ещё два очага в Атлантическом океане. И всё это на фоне наступающего сентября, который, судя по опыту прошлых лет, более активен, чем август.

Дата выхода в эфир 30 августа 2020 года.