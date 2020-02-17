Euronews: мощный шторм «Деннис» затопил Европу — в некоторых регионах объявлен «красный уровень» опасности

Из-за сильного шторма «Деннис» Великобританию и Ирландию захлестнули сильные наводнения. Сложилась критическая ситуация. В Уэльсе был объявлен «красный уровень» опасности, спасателям приходится эвакуировать жителей из затопленных домов. Негативные последствия шторма также ощутили в Швеции и Бельгии, а в соседней Франции около 45 тыс. домов остались без электричества, передаёт Euronews.

Сильный шторм «Деннис» обрушился на Великобританию и Ирландию, где в девяти графствах был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Ирландская береговая охрана призвала людей держаться подальше от открытых береговых линий. Тысячи домов остались без электричества.



По последним данным, погибли два человека. Их тела были найдены в результате поисково-спасательной операции у юго-восточного побережья Англии.



МУЖЧИНА: В этом районе ещё две недели назад не было ни капли воды! Но в прошлые выходные у нас был шторм, а сейчас и в эти. Вода в некоторых районах поднялась на десять футов за последние две недели.



В Уэльсе шторм «Деннис» вызвал сильное наводнение, был объявлен «красный» уровень опасности. За 48 часов выпала месячная норма осадков, сложилась критическая ситуация: местные реки вышли из берегов, были затоплены многие улицы, сотни домов, дороги, под водой оказались автомобили. В некоторых деревнях в Южном Уэльсе спасателям пришлось эвакуировать из затопленных домов пожилых людей, жизням которых угрожала опасность.



ЖЕНЩИНА: Прошлой ночью в нашу дверь постучали и сказали отогнать машины. Мы так и сделали. А после этого вода быстро стала подниматься — и вскоре оказалась в нашем доме.



В южной части Швеции метеорологическая служба предупредила о сильных порывистых ветрах. А в Бельгии накануне вечером из-за сильных проливных дождей по всей стране, начавшихся в субботу, был объявлен «оранжевый» уровень опасности.



На западе Франции из-за шторма «Деннис» в минувшие выходные около 45 тысяч домов остались без электричества. Больше всего пострадал регион Бретань, где сильный ветер оборвал многие участки линий электропередачи. В ближайшие сутки в Бретани ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. В связи с непогодой власти Нанта распорядились закрыть на весь день общественные парки и сады.



Дата выхода в эфир 17 февраля 2020 года.