24 Horas: число жертв урагана «Дориан» уже достигло 30 — и это не окончательная цифра

Вы можете наблюдать, как после урагана «Дориан» теперь выглядит Чарльстон, один из самых густонаселённых городов Южной Каролины, США. Эпицентр урагана не добрался до суши, но этот штат, а также соседняя Северная Каролина серьёзно пострадали от ветра скоростью более 160 км/ч.

Двигаясь на север вдоль побережья США, «Дориан» теперь угрожает штатам Джорджия и Вирджиния. Ураган продолжает оставаться опасным, но уже не таким разрушительным, как во время его движения по Багамским островам, где уже насчитали 30 погибших.

КРИСТИНА ОЛЕА, корреспондент Canal 24 Horas TV: «Дориан» сейчас ударил по штатам Южная и Северная Каролина. Наблюдаются не только сильные дожди и ветра, но и торнадо. Мы видели повреждённые дома, поваленные деревья, лежащие на земле линии электропередач. Более 200 тыс. домов остались без электричества. Серьёзное беспокойство вызывает подъём уровня моря. Затопленными оказались несколько городов на побережье, в которых уже поручено провести эвакуацию сотен тысяч человек.

«Дориан» прошёл по Флориде, причинив меньше ущерба, чем опасались ранее. Но сейчас по пути на север он приблизился к суше и стал более разрушительным. Тем не менее речь уже не идёт о мощнейшем урагане 5-й категории, который опустошил север Багамским островов.

Это то, что осталось от города на островах Абако, который в результате движения «Дориан» был превращён в развалины всего за несколько часов. Местные жители вернулись, хотя восстанавливать уже практически нечего.

«Воду, рис и всё, что мы находим, нам приходится раздавать для того, чтобы выжить», — говорит этот местный житель.

90% домов в этом районе на севере Багамским островов разрушены. Многим из выживших требуется медицинская помощь.

«Нас необходимо эвакуировать, поскольку больных очень много», — заявляет эта женщина.

Остров Большой Багама также разорена после прошедшего здесь урагана. В аэропорте крупнейшего города Багамских островов Нассау воссоединяются многие семья, хотя для других это уже невозможно.

«Много, мы видели много тел — около 300», — говорит этот выживший.

Спасательные операция продолжаются, но сотни человек всё ещё числятся пропавшими без вести. И ожидается, что количество жертв возрастёт. Среди пострадавших 76 тыс. человек нуждаются в воде, продуктах питания и медикаментах.

Премьер-министр Багамских островов заверил, что работы будут вестись днём и ночью до тех пор, пока всё не вернётся к нормальному положению дел. ООН собирается в течение трёх месяцев направить 5,4 млн долларов, чтобы помочь почти 40 тыс. человек.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2019 года.