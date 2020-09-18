NTD: и поесть, и нос почесать — вьетнамские школьники создали для врачей удобный защитный шлем

Трое вьетнамских школьников решили облегчить жизнь врачам и медсёстрам в период пандемии и разработали новый защитный шлем, соединённый с респиратором. Он не только надёжно защищает от вирусов, но и обеспечивает гораздо больше комфорта и возможностей, чем обычная маска, передаёт NTD.
Защитная одежда и маски стали неотъемлемой частью униформы медиков. Но в таком облачении не очень комфортно — более того, оно не всегда обеспечивает максимальную защиту.
Трое вьетнамских школьников решили немного облегчить жизнь врачам и медсёстрам. Они разработали шлем, соединённый с респиратором. И он не только защищает от вирусов, но и позволяет медработникам позволить себе больше, чем в обычной маске.
В шлем вшита перчатка, с помощью которой можно, например, вытереть пот с лица или почесать нос. Вверху также есть защищённые отверстия, через которые можно почесать голову, если шлем начнёт давить или натирать.
ЧАН НГУЕН КХАНЬ АН, дизайнер шлема: Главное отличие этого шлема — отверстие с перчаткой. Её можно использовать, чтобы безопасно взаимодействовать со своим лицом. Мы также разместили внутри контейнер с едой. Это тоже выделяет наше изобретение среди других — потому что, используя перчатку, можно перекусить, получив достаточное количество энергии.
К такому шлему также крепится трубка, через которую поступает очищенный воздух, предотвращая риск заражения.
НГУЕН ДИНЬ НАМ, руководитель проекта: Отличие этого шлема от масок для лица в том, что он предотвращает заражение вирусом, защищая человека. То есть, когда люди из группы высокого риска наденут этот шлем — они будут чувствовать себя в безопасности. И они действительно в безопасности!
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