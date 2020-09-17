WSJ: в американском правительстве предположили, что маска защищает от COVID-19 лучше вакцины

На слушаниях в сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что медицинская маска защищает человека от коронавируса «гораздо надёжнее» вакцины. Один из ведущих представителей здравоохранения в администрации Трампа также спрогнозировал, что средство для борьбы с COVID-19 появится не ранее лета следующего года, пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленный представитель здравоохранения в администрации Трампа предсказал, что вакцина от COVID-19 станет доступна для широкой публики не ранее лета следующего года. Его слова прозвучали на фоне увеличения числа новых случаев заражений коронавирусом в США примерно до 40 тыс. в день, пишет The Wall Street Journal.

Во время выступления в сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вакцина получит достаточное распространение только во второй половине 2021 года. Чиновник признал, что средство против COVID-19 будет готово к концу 2020-го, но из-за его «очень ограниченного количества» приоритет будет отдаваться людям, подвергающимся наибольшему риску, и медработникам.

«Вы спрашиваете меня, когда она станет общедоступной для американской публики, чтобы мы могли начать использовать вакцину и вернуться к нашей обычной жизни. Я думаю, что речь идёт о конце второго квартала, о третьем квартале 2021 года», — сказал доктор Редфилд.

Кроме того, на слушаниях в сенате доктор поднял маску и сказал, что она «более надёжно защищает от COVID-19, чем вакцина», которая может действовать не на всех. «Если у меня не будет иммунной реакции, вакцина не защитит меня. А маска защитит», — подчеркнул Редфилд.

Во время вечернего брифинга Дональд Трамп подверг сомнению озвученные Редфилдом сроки выхода вакцин. По его словам, чиновник, вероятно, «запутался» в информации, которая могла быть «сформулирована неправильно». Президент добавил, что лекарство будет представлено в октябре или чуть позднее.

По его словам, вакцину будут «стремительно» распространять среди населения Соединённых Штатов после её выпуска. Он предположил, что доктор Редфилд, возможно, не знает о планах администрации на этот счёт.

В то же время глава Белого дома прокомментировал слова главы CDC о масках как эффективном антидоте против коронавируса. Он отметил, что это средство защиты «не нравится некоторым людям». При этом Трамп добавил, что продолжает доверять Редфилду, несмотря на его заявления в сенате.

Выступая перед сторонниками в Делавэре, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сказал, что общество должно скептически относиться к обещаниям действующего главы государства о вакцинах и прислушиваться к мнению экспертов. «Позвольте мне внести ясность: я доверяю вакцинам, я доверяю учёным, но я не доверяю Дональду Трампу, — заявил политик. — И в данный момент американский народ ему тоже не может доверять».