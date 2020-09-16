FAZ: авторитет США среди партнёров рухнул — Трампу доверяют меньше, чем Путину

Как показали результаты опроса центра Pew Research, авторитет США среди их партнёров на мировой арене существенно снизился и достиг самой низкой отметки за последние 20 лет. Особенно резко доверие и положительное отношение к Америке и её президенту рухнуло при Трампе, в том числе из-за его обращения с коронавирусом, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Решениям Трампа союзники доверяют даже меньше, чем Си Цзиньпину или Владимиру Путину.

Времена, когда Америка вызывала всплески восторга среди друзей и союзников, давно прошли, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Последнюю волну доброжелательного отношения США поймали при президенте Бараке Обаме, то есть три с половиной года назад, отмечает издание. После того как в Белом доме обосновался Дональд Трамп, всё изменилось буквально за ночь. Однако в год, когда разразился коронавирусный кризис, авторитет США во многих странах по-настоящему рухнул, подчёркивает немецкая газета, ссылаясь на результаты опроса аналитического центра Pew Research Center, опубликованные во вторник.

Исследователи общественного мнения из знаменитого аналитического центра в Вашингтоне с 10 июня по 3 августа опросили более 13 тыс. человек в 13 дружественных странах в Северной Америке, Европе и Азии по поводу их отношения к США и их президенту.

Результаты оказались отрезвляющими, подчёркивает Frankfurter Allgemeine. В семи странах оценки достигли худшего уровня со времён первого аналогичного опроса, проведённого центром Pew Research почти 20 лет назад. Это хорошо прослеживается на примере Великобритании, которая формально всё ещё остаётся одним из ближайших союзников Америки. С тех пор авторитет США в стране, если оценивать его в процентах, сократился более чем вдвое, сообщается в статье.

Только 41% британцев на данный момент позитивно смотрит на Америку. Во Франции к США хорошо относится 31% населения, а в Германии — 28%. Впрочем, в обеих странах не отмечается новых отрицательных рекордов. Тем не менее США в них пользуются примерно такой же популярностью, как во времена Третьей войны в Персидском залив, которую США начали при Джордже Буше — младшем в 2003 году и которая в своё время грозила расколоть Запад.

Ещё хуже, чем в Германии, к заокеанскому союзнику относятся в Бельгии. В среднем один из трёх опрошенных во всех странах оценивает Америку в положительном ключе. Только в одной стране — Южной Корее — к США хорошо относятся целых 59%, то есть большинство опрошенных.

Как отмечается в статье, причины уменьшения доверия к державе, долгое время игравшей роль лидера на Западе, могут быть многочисленными. По-видимому, большое значение имеет обращение с коронавирусом. Кризисному управлению администрации Трампа подавляющее большинство опрошенных дали уничижительную оценку, пишет немецкая газета.

Лишь каждый пятый испанец считает, что власти США проделали хорошую работу в борьбе с пандемией — и это абсолютно лучший показатель. В среднем во всех странах проведения опроса эту точку зрения разделяют только 15% граждан. Опрошенные намного чаще признавали, что с пандемией лучше справляются власти в других государствах и организациях, от Китая (37%) и ЕС (57%) до ВОЗ (64%) и собственной страны. В среднем три четверти опрошенных утверждали, что их власти проделали хорошую работу по сдерживанию коронавируса.

Однако хуже, чем саму Америку, оценивают её президента. Дональду Трампу не доверяют в среднем 83% всех опрошенных — примерно столько же, сколько доверяли его предшественнику Бараку Обаме на протяжении обоих его президентских сроков. Больше всего скептиков обнаружилось в Центральной и Западной Европе с девятью из десяти опрошенных. В Японии (68%) и Австралии (76%) эти показатели самые низкие. Трамп — не первый президент с такими плохими рейтингами доверия со стороны западных стран. Примерно так же прохладно их жители относились и к Джорджу Бушу — младшему.

Примечательно, однако, что опрошенные в 13 западных странах верят в способность Трампа принимать верные решения в мировой политике меньше, чем в чью бы то ни было ещё. Только 16% ставят на Трампа в международных отношениях. Это меньше, чем у лидера Китая Си Цзиньпина (19%) и российского президента Владимира Путина (23%).

Хорошей репутацией на международной арене, по опросам, пользуется канцлер Германии Ангела Меркель. Ей доверяют более трёх четвертей всех опрошенных, благодаря чему она опережает президента Франции Эммануэля Макрона с 64% и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с 48%, заключает Frankfurter Allgemeine.