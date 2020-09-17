DT: без предвзятости и политики — группа учёных намерена докопаться до истоков происхождения коронавируса

Международная группа учёных намерена провести всестороннее исследование коронавируса для определения его истоков, сообщает The Daily Telegraph. Отмечается, что исследователи будут стараться избегать каких-либо предубеждений и соблюдать полную объективность.

Новая международная команда учёных проведёт всестороннее исследование истоков коронавируса, пишет The Daily Telegraph. Её возглавит британский зоолог Питер Дашчак.

По словам Дашчака, он и его команда «системно изучат все теории» о происхождении вируса, осторожно собирая научные свидетельства для каждой из них. Учёный также пообещал, что не будет связан предубеждениями и изучит все возможные варианты. При этом он предупредил, что вероятность абсолютно точно установить происхождение вируса невелика.

«Имеет ли вирус природное происхождение? Или же имело место быть вмешательство человека с участием лабораторий и биотехнологий? Посмотрим, о чём говорят факты», — приводит издание слова Дашчака.

С тех пор как коронавирус впервые был зафиксирован в Ухани, в мире появилось множество теорий заговора о его происхождении, напоминает The Daily Telegraph. Ожидается, что полноценное расследование положит конец «необоснованным предположениям и теориям заговора, не подкреплённым реальными фактами».

Одним из обозревателей исследования будет известный американский экономист и советник в ООН Джеффри Закс. Он выразил надежду на то, что исследование будет объективным и независимым от политических предрассудков. «Было множество крайне неуместных слухов и заявлений, являвшихся частью политической повестки некоторых людей, сенаторов США и других», — отметил Закс.

Питер Дашчак заявил, что согласно наиболее надёжным на данный момент свидетельствам, коронавирус имеет природное происхождение. Возможно, что его источником стали летучие мыши, а от них он перекинулся на людей. При этом Дашчак отметил, что люди часто подхватывают вирусы от животных, однако большинство из них быстро исчезают. Однако, при определённых условиях, вирус может начать быстро распространяться.