NTD: «умная» голландская маска поможет не только медикам и больным, но и пожарным

03:00 В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 702 088 В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 702 088.

03:00 Конгресс Перу проголосовал за начало процесса импичмента президента Конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности президента Мартина Вискарры в связи с «моральной неспособностью» занимать эту должность.

03:00 В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 4 282 164 В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 4 282 164.

03:00 В России за сутки потушено 19 природных пожаров В России лесопожарные службы за сутки потушили 19 природных пожаров на площади 86 га. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

03:00 Число случаев коронавируса в Северной Македонии достигло 15 555 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Северной Македонии возросло на 142 и достигло 15 555.

03:00 Рогозин сообщил о планируемых пусках с Восточного в 2021 году Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» планирует провести «порядка шести-семи пусков» с космодрома Восточный.

03:00 В Греции за сутки выявили 287 новых случаев коронавируса В Греции за сутки выявили 287 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

03:00 В Британии число случаев коронавируса превысило 361 тысячу В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 361 677.

03:00 Анна Нетребко сообщила об отрицательном тесте на коронавирус Оперная певица Анна Нетребко заявила, что её тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако она всё равно решила уйти на недельную самоизоляцию.

03:00 За сутки в Турции выявили 1671 новый случай коронавируса В Турции за сутки выявили 1671 новый случай заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

03:00 Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России Перваю партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» направили в регионы. Об этом сообщили в Минздраве России.

03:00 СМИ: Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором» Полузащитник волгоградского «Ротора» Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с клубом.

03:00 США перебросили четыре бомбардировщика B-1 на Гуам США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-1 на базу Андерсен на острове Гуам.

03:00 Фигуристка Загорски переболела коронавирусом Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, переболела коронавирусом после сбора национальной команды в подмосковном Новогорске.

03:00 Генсек ООН заявил о необходимости диалога в Белоруссии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация в Белоруссии может быть разрешена только самими белорусами путём диалога. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

03:00 Футболистка сборной Японии продолжит карьеру в мужском клубе Чемпионка мира по футболу в составе сборной Японии Юки Нагасато продолжит карьеру в клубе «Хаябуса Элевен» из лиги префектуры Канагава.

03:00 Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов попросил возбудить уголовное дело против дизайнера Артемия Лебедева за его высказывания по поводу черкесов и памятника «Родина-мать зовёт».

03:00 В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 4968 человек с COVID-19.

03:00 Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры Российский фигурист Сергей Воронов, выступавший в мужском одиночном катании, объявил о завершении спортивной карьеры.

03:00 В Чувашии разрешена работа кинотеатров В Чувашии разрешили работу кинотеатров и других культурно-досуговых центров. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашской Республики.

03:00 Кононов временно покинул расположение ФК «Рига» Латвийский футбольный клуб «Рига» объявил о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.

03:00 Под Тамбовом разбился легкомоторный самолёт В Тамбовской области разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погиб один человек.

03:00 Тренер ХК «Нефтехимик» высказался о возможном переносе матчей команды из-за коронавируса Главный тренер нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Вячеслав Буцаев высказал мнение о возможном переносе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.

03:00 Трамп рассказал о будущем американских войск на Ближнем Востоке Соединённые Штаты будут продолжать выводить войска с Ближнего Востока по мере стабилизации ситуации в регионе. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, комментируя договорённость между Израилем и Бахрейном установить дипломатические отношения.

03:00 Самедов о матче ЦСКА — «Спартак»: обстановка будет накалённой Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от центрального матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами ЦСКА и «Спартак».

03:00 В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии Террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокации с отравляющими веществами на юге идлибской зоны деэскалации. Такие сведения поступили в российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

03:00 Козак: прорыва на встрече советников «нормандской четвёрки» не было Политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине обменялись мнениями по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины, однако прорыва достигнуто не было. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

03:00 Чесноков о победе Звонарёвой на US Open: это феноменальный результат Бывшая первая ракетка России Андрей Чесноков прокомментировал победу Веры Звонарёвой в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.

03:00 СКА прервал серию побед «Локомотива» в КХЛ Петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 В Белоруссии сообщили об уголовном деле против члена КС Кравцова В Белоруссии Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против члена координационного совета Ивана Кравцова. Об этом сообщил старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько.

03:00 Камельзон о победе Звонарёвой на US Open: приятно, что в США награждают россиян Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал победу Веры Звонарёвой в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.

03:00 МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе Украинская сторона направила в МИД Белоруссии ноту после обыска автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников.

03:00 Бутырская: не думаю, что государство обеднеет, если немного поплатит Загитовой Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала призыв вывести олимпийскую чемпионку Алину Загитову из состава сборной России из-за её снятия с контрольных прокатов.

03:00 Глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Загитову из состава сборной России Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, предложившей вывести Алину Загитову из состава сборной России из-за снятия с контрольных прокатов.

03:00 Новак обсудил с министром экономики Японии сотрудничество в энергетике Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики с японским министром экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзиямой.

03:00 Тарпищев: если бы не травма, Звонарёва могла быть первой в мире Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Веры Звонарёвой в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.

03:00 Зигемунд прокомментировала победу на US Open в парном разряде Немка Лаура Зигемунд прокомментировала победу в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с россиянкой Верой Звонарёвой.

03:00 Звонарёва ответила, будет ли она и дальше играть с Зигемунд в парном разряде Россиянка Вера Звонарёва рассказала, планирует ли в дальнейшем выступать в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд, с которой они стали победительницами турнира серии Большого шлема — US Open.

03:00 Нетаньяху заявил о «новой эре мира» после договорённости с Бахрейном Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал договорённость об установлении дипломатических отношений с Бахрейном.

03:00 Звонарёва: снова выиграть US Open — великолепное чувство Россиянка Вера Звонарёва прокомментировала победу в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.

03:00 Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещённых Министерство обороны предложило исключить понятие «боевые отравляющие вещества» из списка запрещённых к свободной реализации. Проект изменений в президентский указ 1992 года опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

03:00 Звонарёва в пятый раз стала победительницей турнира Большого шлема Российская теннисистка Вера Звонарёва в пятый раз за карьеру стала победительницей турнира серии Большого шлема.

03:00 Глава МИД Литвы заявил о недостаточности санкций ЕС в отношении Минска Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что санкции, которые ЕС разрабатывает против властей Белоруссии, недостаточны.

03:00 Мясников назвал причину «радоваться» росту числа случаев коронавируса Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников объяснил, почему росту числа выявленных случаев коронавируса в России можно «радоваться». По его словам, «чем больше бессимптомных и лёгких форм», тем быстрее население достигнет «стадного популяционного иммунитета».

03:00 Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разряде Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд одержали победу над американкой Николь Меликар и представительницей Китая Сюй Ифань в финале турнира серии Большого шлема US Open в парном разряде.

03:00 Трамп анонсировал установление дипотношений между Израилем и Бахрейном Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

03:00 МИД КНР примет симметричные меры в отношении дипломатов из США Пекин введёт ограничения на работу американских дипломатов на территории Китая в ответ на меры Вашингтона в отношении китайских дипломатов. Об этом заявили в МИД КНР.

03:00 КХЛ подтвердила перенос четырёх матчей «Йокерита» Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе четырёх ближайших матчей регулярного чемпионата с участием финского клуба «Йокерит».