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NTD: «умная» голландская маска поможет не только медикам и больным, но и пожарным
Исследователи в Нидерландах продолжают работу по усовершенствованию «умной» защитной маски, датчики на которой следят за важными показателями жизнедеятельности человека. Пока эта маска может лишь просигнализировать о том, что её пора заменить. Однако в скором будущем эти устройства смогут не только помогать врачам выполнять важные функции наблюдения за больными, но и предупреждать пожарных и химиков при появлении поблизости токсичных веществ, передаёт NTD.

Врачи и инженеры в Нидерландах разрабатывают «умную» маску, датчики которой следят за важными показателями жизнедеятельности человека — например, температурой тела и дыханием. Датчик влажности также может сообщить, когда маску следует заменить.

АШОК СРИДАР, исследователь: Люди, которые покупают маску, часто носят её дольше положенного времени. Измеряя влажность фильтра, можно узнать, когда маску больше нельзя носить. 

Учёные также хотят усовершенствовать своё устройство. Например, чтобы маска следила за многими параметрами, такими как насыщение кислородом и ритм дыхания, а также анализировала это с помощью искусственного интеллекта.

В будущем эти устройства смогут выполнять важные функции наблюдения за больными и выздоравливающими пациентами. Пока же функции маски ограничены. 

АШОК СРИДАРОна может сообщить, что потеряла свою эффективность — то есть что уже не обеспечивает защитный механизм, который может остановить вирусы или бактерии. Её задача простая: показать, эффективна ли она. 

Команда также надеется сделать маски не только для медицинских целей. Их устройство третьего поколения смогут использовать пожарные или химики. Оно будет присылать предупреждение, если человек вдыхает токсичные вещества.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года. 

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