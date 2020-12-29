Euronews: британцы массово бегут из-под карантина в Швейцарии

Сотни британских туристов бежали из Швейцарии вопреки распоряжениям местных властей, которые предписали им самоизолироваться на десять дней в отелях после сообщений о появлении нового заразного штамма коронавируса в Великобритании. При этом и гости из других стран начали массово отменять бронирование. Местный турбизнес опасается, что остаток сезона теперь точно окажется провальным, передаёт Euronews.
Британцы массово бегут из-под швейцарского карантина. Накануне власти конфедерации распорядились отправить всех островитян на 10-дневную изоляцию на фоне сообщений о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании.
Но в ночь на воскресенье, проведя несколько дней взаперти в номерах на горнолыжном курорте Вербье, сотни подданных короны тайно бежали из гостиниц. Владельцы отелей заявили, что не осуждают поведение гостей: среди них были и семьи с маленькими детьми, запертые на 20 квадратных метрах.
СИМОН ВИЖЕ, директор туристического офиса: Действительно, ситуация становится всё сложнее, правила всё менее понятны. А если гости не понимают правил и не согласны с ними, то и желания следовать им у них нет. Так что мы попросили бы правительство осторожнее подходить к таким вопросам.
Местные власти тоже не горят желанием принуждать приезжих изолироваться. Они заявляют, что правительство конфедерации не дало им ни возможностей, ни особых полномочий кого-то задерживать и запирать в номерах.
Так что в Вербье из 420 британцев, получивших карантинное предписание, сейчас осталось чуть более десяти человек.
КЕЙТЛИН КЛАРК, туристка: Мы тоже летим домой. Здесь оставаться бессмысленно — люди приезжают сюда кататься на лыжах, а вместо этого нам приходится сидеть в номере без возможности выйти хоть куда-нибудь.
Швейцария — одна из немногих европейских стран, где работают горнолыжные склоны. Однако после новостей о британцах гости из других государств и самой Швейцарии стали отменять бронирование, боясь нового штамма. Местный турбизнес опасается, что остаток сезона окажется провальным.
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