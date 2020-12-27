Le Parisien: новый повод для беспокойства — британский вариант коронавируса распространяется по Европе

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, начинает распространяться по Европе, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, из-за мутации в белке вируса, делающей его более заразным, органы здравоохранения Европейских стран опасаются нового роста числа госпитализаций и смертей. Тем временем, пока нет доказательств, что новый штамм вируса подставит под вопрос эффективность кампании по вакцинации, подчёркивает газета.

Новый вариант коронавируса, циркулирующий в Великобритании, начал распространяться по Европе, пишет Le Parisien. В минувшую субботу единичные случаи заболевания были выявлены в Канаде и Швеции, а до этого — в Дании, Германии, Ливане и Японии. Кроме того, первые четыре случая были зарегистрированы в Испании и около десяти в Италии.

Францию этот процесс также не обошёл стороной, сообщает газета. В пятницу в городе Тур был выявлен переносчик так называемого «варианта VOC 202012/01». Как уточняет главное управление здравоохранения, речь идёт о французе, постоянно проживающем в Англии, который прибыл из Лондона 19 декабря и через два дня был доставлен в больницу. Несмотря на положительный результат анализа, у мужчины не было симптомов заболевания. Сейчас он находится в изоляции в собственном доме.

Новый штамм вируса имеет мутацию в белке «шипа» коронавируса, который позволяет вирусу прицепляться к человеческим клеткам и заражать их. Из-за этих особенностей внезапное распространение нового варианта вируса в момент, когда Европа начинает кампанию вакцинации, беспокоит органы здравоохранения.

Новая мутация, скорее всего, действительно является гораздо более заразной, чем вирус, действовавший в последний год, подчёркивает издание. Согласно исследованию Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), он «на 50%-74 %» более заразен, чем его предшественники, что заставляет опасаться роста числа госпитализации и смертей в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

С другой стороны, по мнению главного советника правительственной программы вакцинации США Монсефа Слауи, эта мутация не делает вирус «более патогенным», то есть не вызывает более серьёзных форм заболевания.

По словам генерального директора Европейского агентства лекарственных средств, на данный момент «нет никаких доказательств», что вакцина Pfizer «не будет эффективна против нового варианта».