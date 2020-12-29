Le Figaro: «ковидная рулетка» — Китай празднует победу над эпидемией, пока остальной мир в кризисе

Спустя год после начала пандемии COVID-19 Китай объявил о победе над вирусом и стал единственной страной мира, которая избежит рецессии в уходящем году, пишет Le Figaro. Такое преимущество позволяет президенту страны Си Цзиньпину применять «мягкую силу» для пропаганды своих ценностей, однако репрессии и авторитарные меры по сдерживанию коронавируса оставили КНР в одиночестве посреди погружённой в хаос планеты.

«В глобальной ковидной рулетке вирус играл на нервах государств на протяжении всего хаотичного 2020 года, бесконечно перемешивая геополитические карты», — начинает свою статью Le Figaro. Как в беспощадном сериале от Netflix, проблемы посыпались по нарастающей с 31 декабря 2018 года, когда Пекин оповестил ВОЗ об обнаружении странной «пневмонии» в городе Ухани. Год спустя после первого тревожного сигнала коммунистический Китай с триумфом вышел из испытания COVID-19 и остановил распространение вируса в своей стране, тогда как весь остальной мир и его западные соперники во главе с США по-прежнему погрязли в коронакризисе.

Вторая держава мира, которая в феврале тяжело пострадала от эпидемии, совершила невероятное восстановление под авторитарным руководством президента Си Цзиньпина, отмечает французская газета. Благодаря жёсткой блокаде провинции Хубэй до весны и закрытым границам КНР остановила эпидемию на своей территории, закрывшись на карантин за Великой китайской стеной. В начале сентября лидер страны заявил, что «Китай вышел ещё более сильным и патриотичным» из испытания пандемией. Президент-централизатор уже готовится к конгрессу 2022 года и может планировать пожизненное правление благодаря своевременному изменению конституции.

Как напоминает издание, Китай станет единственной ведущей экономикой, которая избежит рецессии в этом году: его экономический рост составит 2,1% благодаря энергичному возобновлению промышленности во втором семестре и активизации экспорта. Это в три раза меньше, чем обычно, однако далеко впереди немецкой экономики, которая сократилась на 5%, или французской, потерявшей 10%.

В больших городах от Шанхая до Шэньчжэня население постепенно возвращается к жизни без масок, походам по ресторанам под придирчивым контролем властей и высокотехнологичных приборов для массового наблюдения. Для прохода в большинство публичных мест необходимо отсканировать цифровую справку о здоровье на смартфоне. Это новое волшебное средство, которое ежедневно использует самая густонаселённая страна мира, которая понемногу возвращает вкус к путешествиям: об этом свидетельствует туристический бум на тропическом острове Хайнань, где многие отпразднуют Новый год на пляже.

Официальная статистика говорит сама за себя: с начала пандемии в стране зарегистрировали только 4634 смерти, в то время как в США — 333 тыс., а во Франции — более 62 тыс. Хотя, подчёркивается в статье, эти цифры, несомненно, занижены из-за первоначального хаоса в Ухани и цензуры со стороны властей, даже увеличение в 10 раз не изменит ситуации. В то время как мир переживает сильный натиск второй или третьей зимней волны эпидемии, которая ежедневно заражает десятки тысяч человек в Европе, правительство Китая зарегистрировало этой осенью только несколько сотен подтверждённых случаев. Эксперты верят официальной статистике, хотя она приукрашает картину, не включая случаи без симптомов. Эпидемиолог из университета Гонконга Гуан И заверяет, что «в Китае эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем». Подтверждением этому служит явное отсутствие напряжения в работе больниц, которые быстро переполнятся при возобновлении эпидемии из-за недостатка медперсонала по сравнению с европейскими госпиталями.

Ограниченное число реанимационных палат на количество жителей в начале пандемии, в 10 раз уступающее американским цифрам, ограничивает возможности властей и поощряет максималистский подход к борьбе с вирусом под угрозой массовых жертв. Так, в октябре Пекин протестировал все 9 млн жителей города Циндао, где обнаружили несколько случаев заражения. Гуан И считает, что это «растрата ресурсов».

Отмечается, что в новых случаях заболевания Пекин винит импортируемые товары, поддерживая идею о том, что вирус пришёл из-за границы. Плод Культурной революции, эта стратегия, направляемая твёрдой рукой Си Цзиньпина, позволяет приободрить население, напуганное вирусом и многочисленными жертвами на Западе. Картины хаоса в Америке и Европе позволяют этому «певцу национализма» без комплексов подчеркнуть «превосходство… модели с китайской спецификой» перед беспомощностью демократов и заставить забыть о промахах власти в начале эпидемии.

Уже сейчас, оказавшись на шаг впереди по борьбе с коронавирусом, Пекин получает дипломатические и экономические преимущества. Благодаря экспорту вакцины он применяет «мягкую силу» в отношении развивающихся стран и становится экономически привлекательным для инвесторов, ищущих новые рынки сбыта. Однако мировая рецессия срывает радужные перспективы «мировой фабрики», которая по-прежнему зависит от экспорта. Кроме того, страну нагнало старение населения, которое вызывает сомнения у среднего класса накануне столетия Коммунистической партии Китая.

На международной арене Пекину угрожает изоляция: будущая администрация Байдена создала коалицию демократических стран для сдерживания возрождающегося Китая. Имидж страны сильно пострадал в глазах Северного полушария после репрессий в Гонконге и Синьцзяне. Таким образом год спустя после начала пандемии Китай оказался на плаву посреди коронавирусного хаоса, однако кажется как никогда одиноким. «А глобальная ковидная рулетка ещё не остановила свой неопределённый бег», — предупреждает в заключение Le Figaro.