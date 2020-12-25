Плата за удобство: WSJ рассказала, как самое популярное в Китае приложение стало инструментом правительственной слежки

Приложение WeChat прочно укоренилось в повседневной жизни китайцев — здесь можно не только обмениваться сообщениями, но и оплачивать счета и пользоваться госуслугами. Однако за такое удобство приходится платить: по словам экспертов и наблюдателей, власти КНР всё чаще используют платформу для слежки за населением, цензуры и выявления инакомыслящих, пишет The Wall Street Journal.

Китайское приложение WeChat стало одним из мощнейших инструментов для слежки за общественностью, цензуры и наказания инакомыслящих в руках правительства КНР, утверждает The Wall Street Journal. По словам оппозиционных активистов, пользователей и экспертов в сфере безопасности, власти Поднебесной всё чаще используют разработку компании Tencent Holdings как повод для арестов и угроз.

Как рассказала юрист и борец за права женщин Ван Шэншэн, в этом году правительство мониторило её страницу в WeChat и сообщения, чтобы собрать доказательства, способные помешать её карьере. Кроме того, под слежку попал и её отец. «Говорят, что все твои взаимодействия в WeChat находятся в открытом доступе. До недавних событий я до конца не понимала, что это значит. Теперь мне очень страшно», — признаётся активистка.

Газета отмечает, что представитель компании Tencent отказался комментировать ситуацию. Администрация по надзору за киберпространством и Министерство общественной безопасности КНР так и не ответили на запрос The Wall Street Journal.

По данным разработчика, на сегодня в приложении WeChat и его китайском аналоге Weixin каждый месяц фиксируется более 1,2 млрд активных пользователей по всему миру. Большая часть — в Китае, где эта платформа по популярности превосходит любое приложение, используемое в США.

Помимо обмена сообщениями, в WeChat также можно делиться фотографиями, оплачивать коммунальные счета, вызывать такси, читать последние новости, записываться к врачу и пользоваться правительственными услугами. В этом году и без того прочные позиции приложения в КНР укрепились ещё сильнее, поскольку в период пандемии многие по большей части проводили время онлайн. Компании и учебные заведения активно использовали платформу WeChat Work, созданную для поддержания деловых контактов и встроенную в оригинальное приложение.

Согласно данным Tencent, только в первом квартале этого года правительственные учреждения, бизнесы и физические лица использовали QR-коды WeChat более 140 млрд раз. Такие коды нужны для оплаты товаров и услуг, а также для входа в различные учётные записи.

Кроме того, в период пандемии китайские власти поручили Tencent и Alibaba Group Holding разработать инструмент для отслеживания состояния здоровья населения, который в итоге стал одним из главных пропусков в жилые дома, офисные здания и общественный транспорт.

Однако, как подчёркивает The Wall Street Journal, такое удобство и универсальность имеют свою цену. К примеру, WeChat стал одной из главных платформ, где правительство ограничивало распространение информации во время первой вспышки COVID-19 в Ухани. Приложение не только «чистит» контент, посвящённый острым темам, но и, по словам пользователей, регулярно блокирует аккаунты за обсуждение таких вопросов — начиная от пандемии и вплоть до нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После блокировки учётной записи к её хозяину нередко может наведаться полиция.

«Я был шокирован и озадачен», — так описал свои чувства от внезапной блокировки аккаунта китайский студент, который сейчас учится в Австралии. По его словам, с такими мерами он столкнулся за свои критические замечания в отношении того, как правительство справляется со вспышкой коронавируса в Ухани. Через несколько дней ему удалось создать новую учётную запись, используя другой номер мобильного телефона, однако со старой перепиской с семьёй и друзьями и ценные рабочие контакты были утеряны. «Это ставит меня в неловкое положение, потому что, если твой WeChat заблокировали, значит, тебе приходится говорить другим, что у тебя были иные политические взгляды, а на это не очень хорошо смотрят, когда ты ищешь работу», — объяснил студент.

Один пользователь из Пекина, не пожелавший раскрывать своё имя, заявил, что спустя несколько дней после блокировки его аккаунта за критику внешней политики КНР его вызвали на допрос в полицию. В ходе двухчасовой беседы с сотрудниками правоохранительных органов мужчине предъявили распечатки его комментариев с нелестными отзывами о руководстве страны и отпустили, взяв с него письменное обещание, что он больше не будет ругать правительство.

Проблема, по словам The Wall Street Journal, заключается в том, что WeChat настолько сильно проник в обычную жизнь китайцев, что существовать без него в стране очень сложно. «В WeChat есть множество функций, без которых мы просто не можем жить», — утверждает адвокат и эксперт по правам человека из Пекина Чжан Цинфан. Он говорит, что и за его аккаунтом власти ведут слежку.

Обеспокоенные чрезмерной зависимостью китайцев от единственного приложения, несколько пользователей в этом году даже начали кампанию «освобождения от WeChat», в рамках которой призывали соотечественников перейти на другие платформы, вроде Telegram, которые, как считается, власти отслеживать не могут. После того как активистам удалось убедить несколько сотен пользователей «мигрировать» в Telegram, инициаторов кампании и членов их семей стали приглашать побеседовать с полицией.

Издание напоминает, что «Великий китайский файрвол» уже давно блокирует доступ к популярным иностранным сайтам и соцсетям, вроде Google, WhatsApp, Telegram и Facebook. К ним можно получить доступ через VPN, но трудности с настройкой отпугивают многих пользователей.

Впрочем, с появлением всё большего числа доказательств правительственной слежки и цензуры разочарование в WeChat, по всей видимости, растёт, обращает внимание The Wall Street Journal. Загрузки альтернативных и более приватных приложений за последние годы участились, тем не менее они не идут ни в какое сравнение с числом пользователей WeChat. «Я уже несколько лет уговариваю своих друзей из материкового Китая перейти на Telegram. Многие думали, что использовать VPN, чтобы обойти «файрвол», слишком хлопотно. Но теперь всё больше народа не против таких хлопот», — рассказал профессор одного из гонконгских вузов.

В отличие от платформ, которые используют сквозное шифрование, при котором к сообщениям имеют доступ только пользователи, участвующие в беседе, в WeChat данные проходят через его собственный сервер. Как заметил аналитик Австралийского института стратегической политики Фергус Райан, общаться через китайское приложение — всё равно что написать письмо своему собеседнику, передать его в запечатанной непрозрачной коробке компании для доставки, а затем у себя в офисе сотрудники компании вскроют письмо, прочитают, исправят, запечатают в такую же коробку и только потом уже доставят адресату.

Именно из опасений слишком широкого доступа WeChat к данным пользователей и цензуры на платформе президент Дональд Трамп хотел запретить приложение на территории США вместе с другой китайской платформой TikTok. Правда, решение было оспорено в суде и так и не вступило в силу.

Как утверждают наблюдатели, в период вспышки коронавируса в Ухани цензура в WeChat была настолько строгой, что под нож попадали даже материалы государственных СМИ, которые платформа удаляла для перестраховки. «Главный механизм здесь не закон, а скорее страх. Чтобы защитить свои деловые интересы, компании должны подчиняться постановлениям и пропагандистским руководствам, введённым правительством», — полагает глава программы China Media Project Гонконгского университета Дэвид Бандурски.