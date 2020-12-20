Le Figaro: «подарок коронавируса» — в китайских соцсетях порадовались болезни Макрона и упадку Запада

Китайские соцсети бурно отреагировали на новость о том, что президент Франции заразился коронавирусом: там появились тысячи издевательских комментариев в адрес Макрона и Запада, который не может справиться с пандемией. При этом глава Китая Си Цзиньпин дал указание официальным СМИ не критиковать французского коллегу и пожелал ему скорейшего выздоровления, продолжая свою «дипломатию обаяния» в отношении Европы на фоне напряжённости с США, сообщает Le Figaro.

Положительный тест Эммануэля Макрона на коронавирус породил волну саркастических комментариев по ту сторону Великой Китайской стены, пишет Le Figaro. Как рассказывает издание, сразу после новости из Елисейского дворца в китайском онлайн-мессенджере Weibo посыпалось множество резких комментариев, а сама тема болезни президента Франции стала одной из самых популярных за день и набрала 300 млн просмотров. «Большой подарок коронавируса. Счастливого Рождества!» — радуется автор одного из 12 тыс. комментариев, который не подвергся цензуре китайской соцсети.

После заражения Бориса Джонсона и Дональда Трампа в болезни лидера Франции многие видят новый признак упадка Запада, который увяз в эпидемии, тогда как коммунистический режим пресёк распространение инфекции после внезапной вспышки в Ухани. «Сейчас умру от смеха: среди пяти постоянных членов ООН все западные страны погибли в бою», — забавляется один из интернет-пользователей, а другой отмечает, что коронавирус обошёлся с этими государствами одинаково.

Для многих комментаторов болезнь главы государства символизирует пропасть в решении санитарных вопросов между Европой и США, где пандемия активизируется, и самой густонаселённой страной мира, которая за последние недели зарегистрировала только несколько случаев заражения и уже встала на путь восстановления экономики. Так, в четверг в Китае официально подтвердили 12 новых случаев заболевания, тогда как во Франции их 18 тыс. Французская газета объясняет реакцию китайских пользователей соцсетей удивлением: в Азии власти и работодатели повысили свою бдительность, и, по официальным данным, ни один глава государства не заболел коронавирусом.

В статье подчёркивается, что такое поражение Запада даёт Пекину возможность продемонстрировать превосходство «социализма с китайской спецификой», пропагандируемого президентом Си Цзиньпином. Однако руководители страны не поддерживает критику против Макрона, о чём говорит игнорирование этой темы государственной прессой. На онлайн-странице китайской газеты «Жэньминь жибао» большинство комментариев скрыто благодаря незаметной цензуре. Сам же Си Цзиньпин, согласно официальному агентству Xinhua, 18 декабря направил слова поддержки французскому коллеге, пожелав «скорейшего выздоровления». Генеральный секретарь Коммунистической партии также подчеркнул, что Китай готов «сотрудничать с Францией на передовой борьбы с эпидемией, чтобы способствовать мировой победе». Несколькими днями ранее государственная пресса сообщила, что во время телефонных переговоров оба лидера договорились работать рука об руку в 2021 году на фоне напряжённой геополитической обстановки с США.

По мнению французского издания, тёплые слова поддержки в адрес заболевшего Макрона вписываются в новую «дипломатию обаяния» Пекина в отношении Франции и всей Европы. Под угрозой трансатлантического сближения при администрации Байдена, которая будет означать изоляцию, Китай заманивает Евросоюз обещаниями подписать до конца года амбициозный договор об инвестициях, который находится в разработке уже семь лет и является ключевым проектом Ангелы Меркель. В пятницу официальный представитель МИД заявил, что переговоры вышли на «финишную прямую», а газета South China Morning Post утверждает, что скоро будет достигнута «принципиальная договорённость».

Однако такие дипломатические манёвры высокого полёта находятся вне поля зрения китайского интернета, который в ближайшие дни будет смаковать подробности развития болезни у молодого президента Франции, пишет в заключение Le Figaro. Многие уже посчитали принятые Елисейским дворцом меры недостаточно жёсткими: глава государства проведёт в изоляции всего «семь дней», в то время как в Китае любой заболевший отправляется сразу в больницу на строжайший карантин. Следующие дни покажут, превратятся ли коронавирусные злоключения «Макарона», как его иногда называют в Китае, в «мыльную оперу».