Euronews: из-за коронавируса у Макрона европейским лидерам пришлось отправиться на карантин

12:09 Глава МИД Украины назвал условие для поездки Тихановской в Киев Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью радио «Новое время» заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская до поездки на Украину должна обозначить свою чёткую позицию относительно принадлежности Крыма.

12:07 Курс евро превысил 90 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

12:01 Минтруд назвал число поданных заявок на новогодние выплаты на детей На портал госуслуг менее чем за сутки поступило порядка 200 тыс. заявок на новогодние выплаты на детей в возрасте до семи лет.

12:00 Малыхин сравнил «Спартак» с ребёнком Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин высказался о московском «Спартаке».

11:57 Додон утвердил снятие запрета на вещание российских каналов в Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон об изменениях в Кодекс аудиовизуальных услуг республики. По словам главы государства, цензура на телеканалах отменяется, а на телевидение вернутся выпуски новостей российских телеканалов.

11:48 В ФИФА прокомментировали вердикт CAS об отстранении России от международных соревнований на два года Международная федерация футбола (ФИФА) оценит последствия вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от крупных международных соревнований на два года.

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11:40 Гасли обратился к Квяту, покидающему «Формулу-1» Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли написал несколько тёплых слов, адресованных его бывшему напарнику по команде, россиянину Даниилу Квяту.

11:34 Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о функционировании языков в республике, который восстанавливает статус русского языка как языка межэтнического общения.

11:30 Суд в Москве продлил арест сбившему пешеходов в центре Москвы рэперу Таганский суд Москвы продлил арест на два месяца рэперу Эльмину Гулиеву, обвиняемому в ДТП на Остоженке в центре Москвы в сентябре 2020 года.

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10:57 ЦБ продлил срок перевода пенсий и социальных выплат на карты МИР Центробанк продлил срок перевода пенсий и иных социальных выплат россиян на карту МИР до 1 июля 2021 года, следует из информационного письма ЦБ.

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10:08 На Кубани возобновили расследование массовых убийств в годы войны В Краснодарском крае возобновлено следствие по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР членами гитлеровской зондеркоманды в 1941—1943 годах.

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09:43 Исинбаева высказалась о решении CAS по делу WADA против РУСАДА Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

09:38 В Якутии 31 декабря в этом году оставят рабочим днём В Якутии 31 декабря в этом году останется рабочим днём, сообщили в Министерства труда и социального развития республики.

09:30 CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил высшему руководству России, включая президента Владимира Путина, посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры в ближайшие два года.

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09:18 Сысоев высказался о вердикте CAS в деле против российского спорта Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу Международного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства.

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09:10 В Москве за сутки 5821 пациент вылечился от коронавируса За прошедшие сутки в Москве выздоровел 5821 пациент с коронавирусом, общее число вылечившихся возросло до 557 028.

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08:24 В Красноярске оштрафовали концертный зал из-за нарушений по COVID-19 В Красноярске суд постановил оштрафовать концертный зал «Гранд Холл» в связи с проведением концерта певицы Zivert с нарушениями требований по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

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