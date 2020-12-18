Euronews: из-за коронавируса у Макрона европейским лидерам пришлось отправиться на карантин

У президента Франции Эммануэля Макрона подтвердился коронавирус, и целому ряду европейских лидеров пришлось также перейти на режим самоизоляции. Они контактировали с Макроном неделю назад в Брюсселе на саммите ЕС, и теперь им придётся работать удалённо до рождественского сочельника. В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Ангела Меркель, чей тест оказался отрицательным, изолироваться не будут, передаёт Euronews.
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом — это подтвердил тест, который он сдал после появления характерных симптомов. Следующие семь дней он проведёт в самоизоляции. С четверга он выполняет свои должностные обязанности из дома, участвуя в заседаниях правительства с помощью видео-связи.
ГАБРИЭЛЬ АТТАЛЬ, официальный представитель правительства: Так же, как это происходит всякий раз при положительном результате чьего-либо теста, были установлены все лица, с которыми президент республики вступал в контакт последнее время. Мы связались с этими людьми, проинформировали и предложили изолироваться и соблюдать обычные медицинские рекомендации для такого рода ситуации.
Контактировавшие с президентом премьер-министр Франции Жан Кастекс и председатель Национального собрания Ришар Ферран также пройдут семидневную изоляцию, хотя у них отсутствуют симптомы.
Так же поступили и ряд иностранных лидеров, которые контактировали с Макроном в Брюсселе во время саммита ЕС 10 — 11 декабря: главы правительств Бельгии Александр Де Кро, Люксембурга — Ксавье Беттель, Испании — Педро Санчес, Португалии — Антониу Кошта и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Всем им придётся работать удалённо до рождественского сочельника. Об ограничении контактов объявил также премьер-министр Ирландии Михал Мартин.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, чей тест оказался отрицательным, изолироваться не будут.
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