Le Figaro: Макрон возмутил оппозицию решением не пускать французов на заграничные горнолыжные курорты

Решение Эммануэля Макрона во что бы то ни стало удержать французов от поездки на заграничные горнолыжные курорты снова вызвало споры в политических кругах, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, члены правой оппозиции высмеяли как нелогичность этого решения, так и его неэффективность. По словам газеты, этот спорный шаг стал ответом французских властей на несогласованность европейской политики в отношении работы лыжных станций в праздники.

Эммануэлю Макрону снова не удалось избежать полемики — на этот раз в отношении горнолыжных курортов, констатирует Le Figaro. Как отмечает издание, на этот раз споры разгорелись после предупреждения президента о том, что он сделает всё, чтобы удержать французов от поездки в места, где они рискуют заразиться COVID-19, то есть на заграничные горнолыжные курорты.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, в свою очередь, привёл в действие административную машину, заявив в среду в эфире BFM TV о намерении правительства ввести карантин и случайные проверки на границах для туристов, возвращающихся с горнолыжных курортов Испании или Швейцарии. Префекты соответствующих департаментов «могут отдать распоряжение о семидневной изоляции», добавил он, втянув исполнительную власть в полемику, в основном инициируемую правыми политическими силами. Никогда не упускающие случая пожаловаться на ущемление свобод левые и экологи также могли бы присоединиться к этому «концерту осуждений», однако проблема катания на лыжах в Швейцарии не является их главной заботой, замечает газета.

«Кафкианская ситуация продолжается... Французы могут поехать за сигаретами в Андорру, но если они там катались на лыжах, их оштрафуют. Они могут отправиться на вечеринку в Южную Испанию, но не поехать на денёк в Швейцарию покататься на лыжах», — посетовала депутат от партии «Республиканцы», представляющая департамент Савойя, Эмили Боннивар. Вслед за этим президенты региона Овернь-Рона-Альпы, департаментов Савойя, Изер и Верхняя Савойя обратились в Государственный совет с просьбой опротестовать решение правительства закрыть подъёмники на период рождественских праздников.

Марин Ле Пен, в свою очередь, воспользовалась полемикой, чтобы вернуться к вопросу о границах. «Мы не можем контролировать наши границы, чтобы помешать прибытию террористов, нелегалов, торговцев людьми, но, чудесным образом, мы можем контролировать границы, чтобы французы не поехали на швейцарские подъёмники?!» — иронично поинтересовалась председатель партии «Национальное объединение».

Как напоминает Le Figaro, столкнувшись с эпидемией COVID-19, страны Европейского союза пытаются организовать борьбу с распространением вируса на горнолыжных курортах континента в конце года, пребывая в растерянности и несогласованно. Во Франции курорты останутся открытыми, однако подъёмники будут закрыты. В Австрии всё наоборот: отели на курортах будут закрыты, но подъёмники останутся открытыми. Что касается швейцарских и испанских курортов, то они останутся полностью открытыми.

В связи с этим французское правительство мучает вопрос: что если французы воспользуются этим, чтобы отправиться кататься на лыжах за границу, отмечает газета. «Вот уже несколько недель, как европейские партнёры пытаются предотвратить проблему, которую могут представлять каникулы на горнолыжных курортах для распространения вируса», — рассказывает советник Елисейского дворца. Идея, по его словам, состоит в том, чтобы отговорить французов и европейцев от поездки на курорт и призвать к ответственности и здравому смыслу.

Кроме того, дело не ограничивается распространением инфекции, поскольку отсутствие единства на европейском уровне создаст конкурентную диспропорцию в ущерб французским станциям, поясняет газета. Как и в самом начале эпидемии, французское правительство нашло решение в административных мерах — запретить, заключает Le Figaro.