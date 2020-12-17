Handelsblatt: Германия заменит «политически ненадёжный» Huawei другими производителями

В Германии утверждён законопроект, предусматривающий «политическую оценку надёжности» производителей оборудования для мобильных сетей. Как сообщает Handelsblatt, из-за широкого доступа государства к данным телекоммуникационных компаний жёсткие правила безопасности коснутся прежде всего Китая. В то же время европейские операторы оказываются в состоянии крайней неопределённости — более половины компонентов производила Huawei.

В баварском городе Ландсберг-ам-Лех проводятся эксперименты с новым типом мобильной сети, сообщает Handelsblatt. Немецкие операторы находятся в сильной зависимости от поставщиков техники, поэтому реализация концепции открытой сетевой архитектуры Open RAN должна способствовать гибкой замене всех компонентов сети. «Основываясь на таких технологических подходах, мы можем обеспечить и ещё больше ускорить цифровизацию в Германии», — сообщает Маркус Хаас, глава немецкого отделения коммуникационной компании Telefónica, проводящей эксперименты.

Самой важной причиной экспериментов, пишет Handelsblatt, являются дискуссии по поводу китайских поставщиков сетевого оборудования Huawei и ZTE. После двух лет споров правительство наконец утвердило законопроект, согласно которому фирмам теперь придётся придерживаться строгих правил.

Для немецких операторов законопроект, однако, обещает стать проблемой, так как в течение последних нескольких лет они сильно зависели от Huawei: по данным издания, около половины всех компонентов в радиосетях Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica производятся китайской компанией.

Проект «второго закона об усилении безопасности информационно-технических систем» устанавливает двухэтапную процедуру проверки, отмечает Handelsblatt. Так как стандарт 5G позволяет передавать данные в режиме реального времени, увеличивается риск кибератак, поэтому, согласно законопроекту, помимо непосредственно технической проверки должна проводиться «политическая оценка надёжности» производителей. Фактически это положение направлено против Китая, который значительно расширил государственный доступ к данным технологических компаний.

Telefónica намерена адаптироваться к «изменившейся геополитической реальности» с помощью Open RAN. Если в будущем компания откажется от компонентов, производимых Huawei, открытая сетевая архитектура сделает переход значительно проще и дешевле, утверждает издание.

Технология, по словам Хааса, обеспечивает «максимальную гибкость при использовании, а также при последующей замене критически важных компонентов». Главные поставщики оборудования, среди которых Huawei, Ericsson и Nokia, продают полностью укомплектованные мобильные сети. «Их компоненты, такие как антенны и вычислительные станции, согласованы друг с другом, но несовместимы с конкурентами. Open RAN обещает сломать эти закрытые системы и увеличить шансы для новых поставщиков закрепиться на рынке сетевых технологий», — заявляет Хаас.

Одобрение законопроекта является в первую очередь успехом социал-демократов, передаёт Handelsblatt. «По конституции закон против Huawei было бы невозможно принять, — утверждает Нилс Шмидт, эксперт по вопросам внешней политики фракции СДПГ в бундестаге. — Но у федерального правительства в будущем появится инструментарий для того, чтобы исключить (с рынка. — ИноТВ) поставщика, не заслуживающего доверия по политическим причинам».

По информации издания, канцлер Ангела Меркель в течение долгого времени пыталась предотвратить принятие решения, опасаясь ухудшения отношений с Китаем, но ей этого не удалось. В частности, потому, что многие члены её собственной фракции, занимающиеся вопросами безопасности, разделяют мнение СДПГ.

Теперь сетевые операторы оказываются в условиях неопределённости. Компания Deutsche Telekom объявляла о намерении обеспечить стандартом 5G две трети населения Германии к концу года. При этом компания в значительной степени делала ставку на технику Huawei. Теперь неясно, сможет ли она осуществить свои планы, передаёт Handelsblatt.