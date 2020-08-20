SCMP: «китайская Кремниевая долина» первой в мире обзавелась автономной сетью 5G c «полным покрытием»

Власти китайского города Шэньчжэнь, где базируются крупнейшие технические компании страны, вроде Tencent и Huawei, объявили,что первыми в мире внедрили самостоятельную сеть 5G «полного покрытия», сообщает South China Morning Post. Правда, как отмечает издание, для обычных пользователей смартфонов такие системы не слишком отличаются от тех, что работают на инфраструктуре прошлого поколения, зато на «умных заводах» смогут оценить их эффективность и быстродействие.

Для жителей большинства городов мира новое поколение телекоммуникационной связи 5G со сверхскоростным беспроводным интернетом по-прежнему остаётся скорее чем-то футуристичным, пишет South China Morning Post. Однако власти китайского города Шэньчжэнь, который некоторые называют «Кремниевой долиной КНР», уже объявили, что первыми в мире добились автономного «полного покрытия» 5G и больше не используют инфраструктуру предыдущего поколения связи.

Как отмечает издание, что имеется в виду под «полным покрытием», власти не уточнили. К примеру, неясно, могут ли пользоваться инновацией жители отдалённых районов города. При этом глава Управления промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Цзя Синдун отметил, что в общей сложности на территории «китайской Кремниевой долины» было установлено 46 тыс. станций, обслуживающих систему 5G.

Правда, по словам South China Morning Post, обычные пользователи смартфонов вряд ли смогут заметить разницу между самостоятельной сетью 5G и первыми пробами такого формата, которые полагаются на инфраструктуру 4G и тоже обеспечивают высокую скорость интернета. Поэтому автономная система, стоящая дороже и требующая куда куда больших объёмов технического оснащения, больше пригодится, скажем, в промышленности, для создания «умных заводов». Там самостоятельная сеть 5G будет гарантировать более эффективную работу оборудования и сокращение времени ожидания.

Сегодня в городе Шэньчжэнь базируются большие китайские технические компании, известные по всему миру, — Tencent, разработчик игр и приложения WeChat, производители смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, а также крупнейший в мире поставщик дронов для обычных потребителей DJI. Конечно, с нуждами таких предприятий интерес к 5G будет особенно сильным, комментирует издание. Кроме того новые станции предоставляют связь для 20 проектов Шэньчжэня, демонстрирующих применение 5G в таких сферах, как медицина и транспорт.

South China Morning Post обращает внимание, что столь активное продвижение 5G в Китае во многом происходит по инициативе правительства КНР, которое объявило распространение системы связи нового поколения «национальным стратегическим приоритетом». Когда в прошлом ноябре 5G был введён в эксплуатацию в стране, Пекин заявил, что в Поднебесной действует самая большая сеть нового поколения во всём мире. И даже несмотря на пандемию коронавируса, нанёсшую серьёзный удар по китайской экономике, и то, что пока в большинстве городов, где действует 5G, о полном покрытии говорить не приходится, местные подрядчики заверили, что инфраструктура будет готова в заявленные сроки и охват технологии будет только расти.