CNN: в мире технологий США при Трампе пошли китайским путём

Недавно объявленная американскими властями инициатива «Чистая сеть», предполагающая практически тотальный запрет на продукцию китайского IT-сектора, обозначила резкую смену курса со стороны США: тогда как традиционно Вашингтон выступал за открытость и свободу во всемирной сети, теперь он стал продвигать идею «суверенного интернета», который будут ограничивать национальные правительства, полагает ведущий CNN Фарид Закария. Как отметил журналист в своём ток-шоу, выходит, что Америка в плане технологий берёт на вооружение как раз китайские методы.

С вами — Фарид Закария, и вот мой взгляд на вещи.

На этой неделе администрация Трампа недвусмысленно дала понять, что намеревается двигаться в сторону биполярного мира технологий, с одним полюсом в Китае, а другим — в США. Америка сообщила о масштабной инициативе под названием «Чистая сеть», в рамках которой предполагается наложить запрет практически на все IT-продукты китайского происхождения, включая мобильных операторов, облачные сервисы и даже подводные кабели. После этого Трамп издал указ, в соответствии с которым деятельность китайского видеоприложения TikTok и мессенджера WeChat на территории США будет запрещена, если только их не продадут к середине сентября.

В совокупности подобные шаги говорят о резком развороте в традиционном американском политическом курсе, которого мы придерживались не одно десятилетие: вместо того чтобы поддерживать мировой интернет, в основе которого лежат открытые системы, открытая архитектура и открытые коммуникации, США теперь стремятся к интернету закрытому, где правительства будут устанавливать границы и где над экономическими и технологическими соображениями будет довлеть политика.

Давайте начистоту: опасения насчёт технологической стратегии Китая появились не на пустом месте. Эта страна ограждает своё киберпространство как никто другой. Китайское правительство может заставить любую свою компанию передать ему данные; кроме того, Пекин регулярно прибегает к международному шпионажу с целью кражи интеллектуальной собственности, технологий и данных у других стран.

В 2018 году китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, была вынуждена закрыть другое своё приложение. Тогда молодой, но технически подкованный гендиректор компании Чжан Имин написал крайне самокритичное письмо, которое больше смахивало на признание в духе сталинских показательных процессов. Цитирую: «Я как следует поразмыслил над глубинными причинами недавних проблем в моей компании и пришёл к выводу, что одна из них — в моём слабом понимании сути концепции «четырёх сознаний» Си Цзиньпина и недостаточно активном их внедрении. Всё это время мы переоценивали роль технологий, не признавая того факта, что технология должна следовать принципам социалистической системы основополагающих ценностей». Конец цитаты.

Тем не менее опасения насчёт TikTok представляются преувеличенными. Данные его пользователей — имена, почтовые адреса, номера телефонов и местонахождение — легко получить и другими путями. Другие приложения собирают ту же самую информацию и продают её любому, кто готов выложить за неё деньги. А вот опасения, что Коммунистическая партия Китая может распространять свои ценности посредством видео в TikTok, — это и вовсе просто глупость. Неужели кто-то думает, что советские пропагандистские фильмы 50-х и 60-х годов преуспели в промывке мозгов американцев?

Что же касается перспективы того, что китайцы могут использовать это приложение для разведдеятельности, то США и их союзникам и так приходится отбиваться от попыток шпионажа со всех сторон. Русские, например, пользовались иностранными приложениями, чтобы внедряться в сети других стран, включая США. Запрет всего одного китайского приложения существенно эту угрозу не ослабит. Вопрос с запретом WeChat слегка сложнее, но, опять-таки, чем конкретно обеспокоена администрация и станет ли тотальный запрет лучшей стратегией, по-прежнему неясно.

Решения администрации Трампа по поводу TikTok и WeChat — как, впрочем, и многие другие её решения — представляются случайными, спонтанными, принятыми сгоряча и связанными скорее с тем, что на носу президентские выборы, а не с чем-нибудь ещё. Чиновники даже не притворяются, что будут в рамках своей инициативы «Чистая сеть» определять, какие компании попадут под запрет, пользуясь нейтральными критериями: стратегия эта имеет открыто антикитайскую направленность, и применять её последовательно будет невозможно. К примеру, по предлагающейся в рамках стратегии логике, американским компаниям и посольствам по всему миру придётся отказаться от использования местных телефонных сетей, в которых применяется китайское оборудование. Ну а поскольку продукция Huawei используется в десятках стран, особенно в Африке и Азии, как тогда американцы должны будут поддерживать связь без телефонов? Через голубиную почту, что ли?

Да, администрация Трампа признала ту серьёзную угрозу, которая исходит от Китая. Но бороться с этой угрозой разумнее было бы через установление правил и норм, которые поддержали бы прозрачные и открытые коммуникационные системы, а затем — мобилизовав коалицию стран-единомышленников, чтобы надавить на Пекин и других нарушителей вроде Москвы.

В разговоре со мной бывший глава Google Эрик Шмидт отметил: «Сохраняя крупную и открытую мировую экономику, Америка получает огромные преимущества, и особенно это касается сектора технологий. Благодаря такой экономике укрепляется интеграция, ускоряются трансакции и ширятся инновации. Если же всё это начнёт рушиться, нас ждут неизвестные и, возможно, серьёзнейшие последствия».

А мы уже видим, что новый подход Вашингтона возымел один эффект: многие страны по всему миру, от Великобритании до Индии, берут на вооружение идею о «суверенном интернете». Местные компании, разумеется, пользуются этой идеей для того, чтобы попытаться сохранить своё доминирующее положение и раздавить конкурентов — и, например, Facebook бьёт тревогу по поводу TikTok, поскольку тот стал для неё опаснейшим конкурентом. В будущем нас скорее всего ждут и другие подобные жалобы, обращённые к Вашингтону.

Правительство США теперь, особо не терзаясь, накладывает на иностранные товары таможенные пошлины, оправдывая их высосанными из пальца «соображениями национальной безопасности», предоставляет отдельным компаниям специальные поблажки, которые зачастую даёт лично президент, и бесцеремонно берёт под свой контроль интернет. Получилось, что это не Китай стал пользоваться американской моделью, а США — китайской.

Дата выхода в эфир 09 августа 2020 года.