Обозреватель Sunday Times: в борьбе с Америкой и её союзниками Китай стремится одержать победу, не вступая в войну

Китай стремится избежать битвы и выиграть войну с помощью «новых тёмных искусств», пишет в своей статье для The Sunday Times старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Рафаэлло Пантуччи. По его словам, Поднебесная, возможно, и представляет собой растущую военную угрозу, но предпочитает не противостоять противникам напрямую.



Пока Великобритания готовится отправить авианосец HMS Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион в рамках новогодней демонстрации жёсткий силы, 2020 год заканчивается громкими предупреждениями о военной угрозе со стороны КНР для всего миропорядка, отмечает автор статьи.



Незадолго до Рождества руководство американских ВМС, морской пехоты и береговой охраны отметили, что военно-морские силы Пекина превосходят американские — 350 кораблей и подводных лодок против 293 у США.



Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер синхронно с американцами предупредил, что Западу необходима долгосрочная стратегия против «китайского экспансионизма».



«Готовится ли Китай к войне? Не совсем. В конфликте, вероятно, будут преобладать асимметрия, кибероружие, столкновения в третьих местах, а также экономические атаки. Как объяснил Картер, перефразируя древнекитайского стратега Сунь-Цзы: «Их цель — победить, не вступая в войну», — пишет автор.



Китай осознаёт ограниченность своей жёсткой силы. В последние несколько лет Поднебесная, хотя и расходует на оборону огромные суммы, в целом остаётся относительно слабой державой по сравнению со своим главным соперником — Америкой. Как следствие, Пекин стремится использовать возможности там, где видит в своём основном противнике слабость и чрезмерные ожидания.



В результате получается армия, которая сосредоточена на диверсионном конфликте и пытается вывести США из равновесия. На поле боя это означает, что всё сфокусировано на радиоэлектронной войне, спутниках и подрывной деятельности, из-за чего высокоразвитой американской боевой машине становится сложно поддерживать внутреннее взаимодействие и наводить «шок и трепет».



Вне поля боя Китай делает ставку на политическое вмешательство, использование экономических рычагов и целенаправленные действия против американских союзников, таких как Австралия, с целью подорвать их связи с Америкой и создать сложные ситуации, с которыми Вашингтон будет бороться, используя классические меры сдерживания.



Между тем Пекин обычно более заинтересован в том, чтобы рассматривать Великобританию как потенциального партнёра, однако трудно предсказать, как долго это будет продолжаться. Поднебесная может начать попытки вытеснить Великобританию из некоторых стран, вынуждая местных лидеров делать выбор между Китаем и Британией. Триггером для этого может послужить решение Пекина активнее ассоциировать Соединённое Королевство с США.



По мнению Пантуччи, Китай может применить в отношении Лондона серьёзные торговые ограничения, а также увеличить число британских компаний, подвергающихся наказанию или кибервмешательству.



Кроме того, Пекин, вероятно, попытается использовать изоляцию Великобритании от Европы после брексита для оказания на Лондон большего стратегического экономического давления, чтобы убедить его встать на сторону КНР на мировой арене. Любая напряжённость в отношениях между Британией и США будет использоваться аналогичным образом, отмечается в статье.