Guardian: из-за пандемии Китай станет крупнейшей экономикой в мире уже к 2028 году

Китай успешно справился с пандемией, и его экономика, как ожидается, вырастет на 2% в этом году. Штаты, наоборот, плохо себя показали в борьбе с Covid-19, и их экономика сократится на 5%. Так что эксперты пересмотрели свои прогнозы и теперь считают, что Китай обгонит США в списке крупнейших экономик мира к 2028 году, пишет Guardian.

Благодаря тому, что Китай справился с пандемией Covid-19, он перепрыгнет США и станет самой крупной экономикой мира ещё до конца нынешнего десятилетия, пишет Guardian. Как подсчитали в Центре экономических и бизнес-исследований, ожидается, что объём китайской экономики в пересчёте на доллар превысит американскую к 2028 году. Эксперты сдвинули дату на пять лет раньше из-за событий этого года.

Ожидается, что рост Китая составит 2% в 2020 году, тогда как экономика Штатов, наоборот, сократится на 5%. Так что Китай сократит разрыв со своим ближайшим соперником. В целом глобальный ВВП, как прогнозируют, упадёт на 4,4%, и это самое большое сокращение со времён Второй мировой войны.

«Другие азиатские экономики тоже взлетели в этой таблице. Один из уроков для западных политиков, которые относительно плохо себя показали во время пандемии, заключается в том, что им нужно гораздо больше внимания уделять тому, что происходит в Азии, а не просто смотреть друг на друга», — приводит автор статьи слова заместителя главы исследовательского центра.

Если в 2000 году доля Китая в глобальном ВВП составляла 3,6%, то к 2019 году она выросла до 17,8%, и дальше будет увеличиваться. К 2023 году Китай станет страной с самыми большими доходами, прогнозируют эксперты. Впрочем, уровень жизни в Китае остаётся на слабом уровне. Например, доходы в пересчёте на душу населения там составляют $12 536, тогда как в США этот показатель выше $63 тыс., а в Великобритании — выше $39 тыс.

По оценкам экспертов, в свою очередь, Великобритания даже после брексита останется в пятёрке крупнейших экономик. Её в прошлом году обошла Индия, но в этом году из-за падения курса рупии Великобритания снова впереди. Впрочем, эксперты считают, что в долгосрочной перспективе Индия вернётся на третье место.

По словам специалистов, на мировую экономику ближайшие 15 лет будет оказывать сильное влияние экология. Если два года назад говорили о том, что уровень мирового океана поднимется к 2030 году на 20 см, то теперь эту цифру пересмотрели, и к 2035 году прогнозируют 45 см. Так что многие страны планируют переходить к экономике без использования углеводородов, и поэтому специалисты ожидают снижение спроса на нефть и другие виды топлива. Из-за этого, по их оценке, цена на нефть упадёт ниже $30 за баррель к 2035 году, пишет Guardian.