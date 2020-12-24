На пороге «большого скачка»: SCMP объяснил, почему Азия может опередить Запад после пандемии

В то время как мир готовится к массовой вакцинации от коронавируса, энергичная борьба азиатских стран с пандемией подготовила почву для мощного экономического восстановления региональных держав, пишет South China Morning Post. Как отмечает газета, успехи континента на этой поприще, а также технологические инновации помогут Азии обогнать Запад.

В то время как мир готовится к массовой вакцинации от COVID-19, Азия находится на пороге стремительного экономического восстановления. По прогнозам Организация экономического сотрудничества и развития, Китай — крупнейшая экономика Азии — в 2021 году вернётся к 8-процентному росту по сравнению с 3,2% в Соединённых Штатах. При этом Азиатский банк развития ожидает, что в следующем году экономика этого континента восстановится на 6,8%, пишет South China Morning Post.

В то время как Восточная Азия играла роль главного застрельщика технологических инноваций в ходе пандемии, Южная Азия сумела извлечь уроки как из борьбы с вирусом, так и стихийных бедствий. Азия превратилась в новый фронтир не только для мировой торговли и капитала, но и в плане научного и культурного прогресса. В этом качестве, как считает издание, азиатские экономики доказали, что они способны играть ведущую роль в формировании следующего этапа глобализации.

Реакция азиатских странах на коронавирус в значительной степени отличалась от реакции Запада, где население во многих странах выходило на митинги против масок и карантина. Вьетнам, например, стал эталонным образцом агрессивного сдерживания инфекции, подкреплённого экономически эффективными мерами контроля, которые принимались и реализовывались с большой скоростью.

Сингапур — это ещё один пример того, как страна может использовать сцепку из технологических возможностей и приверженности к дисциплине. Эта страна, в частности, выработала быстрый ответ на COVID-19 посредством национального канала в WhatsApp и веб-сайта Gowhere, которые поспособствовали тому, чтобы люди получали нужную информацию.

Ключевым фактором устойчивости Азии к пандемии стало её быстрое технологическое развитие, особенно в Восточной Азии и Индии, где в последнее время наращивается объём инвестиций в технологические стартапы.

Подобный прогресс обуславливается динамичной экономикой и быстрым переходом молодёжи из низшего класса по доходам в средний. Подобный процесс предоставляет немало возможностей для дальнейших инноваций. Свою роль сыграл также и резкий рост уровня грамотности в Азии.

По мере роста среднего класса в ведущих азиатских экономиках потребительский рынок там также начинается быстро меняться притом, что население начинает отдавать предпочтение не западному импорту, а продукции отечественного производства, поскольку ужесточение правил ведёт к вытеснению продукции более низкого качества.

Вместе с тем, прогрессу во многом мешают такие уязвимости как нищета, проблемы в области здравоохранение, глобальное потепление, а также региональные конфликты. Подобные осложнения требуют активизации регионального сотрудничества.

«Главная цель Азии — это оправиться от экономического шока, вызванного пандемией. Устойчивость этого континента ставит его в выгодное положение, которое может позволить ему обогнать западных коллег на пути к восстановлению», — подытоживает South China Morning Post.