Newsweek: Китай стал на море для Америки противником номер один, считают в ВМС США

Хотя двумя главными угрозами для нынешней «эры мира и процветания» являются Россия и Китай, главным соперником США на море выступает — и ещё долго будет выступать — именно Пекин, говорится в свежем докладе командования ВМС США. По данным американского Newsweek, в командовании американского флота считают, что Китай будет пытаться положить конец гегемонии США в водах Азии и взять под контроль ключевые проливы в регионе.

Военно-морские силы США считают, что самым серьёзным вызовом, а в долгосрочной перспективе — и самой главной стратегической угрозой для доминирующего положения Америки на море выступает Китай, сообщает Newsweek со ссылкой на свежий доклад американских ВМС, посвящённый превосходству страны на море.

По данным журнала, в документе, опубликованном в четверг и ставшем первым таким докладом с 2015 года, подробно рассматривается военно-морская стратегия США и потенциальные вызовы для страны. При этом во вступительной части доклада говорится, что он «главным образом посвящён Китаю и России — двумя самым серьёзными угрозам для нынешней эры мира и процветания во всём мире», цитирует обозреватель Newsweek.

Вместе с тем, составители документа прямо заявляют, что главным поводом для беспокойства считают не Москву, а именно Пекин, продолжает журналист. «В качестве приоритетного направления мы рассматриваем соперничество с Китаем в связи с его крепнущей экономической и военной мощью, возросшей агрессивностью с его стороны и уже продемонстрированным им намерением занять доминирующее положение в водах собственного региона и перестроить миропорядок в свою пользу», — приводит он слова экспертов ВМС США.

«До тех пор, пока Китай не станет вести себя как ответственный игрок и не прекратит потрясать своей мощью ради удовлетворения своих авторитарных интересов, он будет оставаться наиболее многогранной угрозой для США, наших союзников и вообще всех стран, поддерживающих свободу и открытость политической системы», — говорится в докладе.

Согласно докладу ВМС, флот будет оставаться ключевым элементом американской стратегии и дальше. «Китай избрал стратегию и ревизионистский подход, которые метят в самое сердце военно-морской мощи США, — предупреждают авторы. — Он пытается добиться разложения международной системы контроля над мореходством, закрыть для других доступ к традиционным логистическим хабам, задушить свободу мореплавания, взять под контроль ключевые проблемы, не дать нам вмешиваться в региональные споры и сместить США с позиции желанного партнёра для многих стран по всему миру».

Коммунистическая партия Китая вот уже некоторое время вкладывает огромные деньги в реформирование своих вооружённых сил, преображая «исполинские, но слабые с технической стороны силы, застрявшие во временах холодной войны, в современную армию, оснащённую по последнему слову техники и способную демонстрировать свою мощь» далеко за пределами страны, отмечает обозреватель Newsweek.

По данным издания, Пекин, в частности, значительно нарастил военные расходы, хотя его военный бюджет, оцениваемый сейчас в $261 млрд, по-прежнему значительно отстаёт от американского, составляющего $686 млрд. Тем не менее, резкое наращивание Поднебесной сил и её всё более напористое поведение в рамках традиционных территориальных споров — например, в Южно-Китайском море, на Тайване и в Гималаях — сильно тревожит американских военных и законодателей, констатирует журналист Newsweek.

«Сердцем» стратегии Пекина, направленной в конечном счёте на установление доминирующей роли Китая в регионе и прекращение гегемонии США в Азии, является обновлённый флот, который в Америке всё чаще называют «океанским» — то есть, способным проводить операции на большом отдалении от собственных берегов, пишет автор. При этом главными целями в КНР считают установление полной суверенной власти над Южно-Китайским морем и «независимым демократическим островом» Тайвань, и США уже начали противодействовать Пекину на этих направлениях, отмечает он.

Американские внешнеполитические эксперты уже давно признают необходимость вступать в стратегическое соперничество с Китаем, и выкристаллизовываться такое противостояние начало ещё при уходящем президенте Дональде Трампе, продолжившись и во время пандемии, говорится в материале Newsweek. Между тем, избранный президент США Джо Байден также пообещал помешать Поднебесной вести территориальную экспансию в регионе, прибегать к «зловредным» экономическим практикам и нарушать права человека, пишет издание. Впрочем, большинство экспертов считают вызов со стороны Китая проблемой «поколенческих» масштабов, а не внезапным и недолгим конфликтом, признаёт обозреватель журнала.