DE: США собираются бороться с «агрессией» Пекина в Южно-Китайском море — партнёры не в восторге

США отправили в Южно-Китайское море ракетный эсминец USS Barry, чтобы дать отпор возможной агрессии Пекина в регионе, пишет Daily Express. Как отмечает газета, региональные державы это не слишком порадовало, поскольку подобные шаги Вашингтона могут привести к прямому конфликту в спорных водах.

США заявили о том, что возвращают в Южно-Китайское море свой эсминец с управляемым ракетным оружием USS Barry ради обеспечения безопасности в регионе, что, однако, подстегнуло опасения насчёт возможности прямого конфликта в спорных водах, пишет Daily Express.

О появлении этого эсминца класса Arleigh Burke в регионе стало известно в субботу. Согласно заявлению на официальном сайте Тихоокеанского флота США, USS Barry будет заниматься там «укреплением мира и стабильности».

«Постоянное присутствие в Южно-Китайском море играет важную роль в поддержании свободной и открытой деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, — заявил по этому поводу капитан USS Barry коммандер Крис Гал. — Свобода судоходства для всех наций в международных водах имеет крайне важное значение».

«Это невероятно, сколько каждый день рыбацких лодок и торговых судов проходит через эти воды и ведут свои дела здесь. Чтобы безопасно, эффективно и профессионально выполнять свои задачи, USS Barry постоянно работает в команде и остаётся начеку и на связи», — отметил один из вахтенных офицеров корабля младший лейтенант Джордан Брукс.

Это уже пятый раз за 2020 год, когда это боевое судно выполняет штатные задачи в данном регионе. «Вне зависимости от того, действует ли корабль самостоятельно или в составе более крупной группы, USS Barry играет роль крайне заметного символа той огромной силы, которую Соединённые Штаты могут бросить на борьбу с агрессией», — сообщил офицер по планированию и тактике лейтенант-коммандер Тимоти Бейкер.

Всё это произошло на фоне призывов США в адрес других стран дать отпор Китаю в спорных водах, особенно учитывая, что Пекин занимается строительством военных баз на атоллах. Кроме того, по словам американских чиновников, Вашингтон собирается увеличить число договоров, которые позволят представителям региональных правоохранительных органов подниматься на борт кораблей США и осуществлять там свою профессиональную деятельность, с тем чтобы помешать «агрессивному поведению» Китая.

Тем не менее борьба с незаконным рыболовством подобными методами вызвала озабоченность у некоторых союзников США.

В частности, научный сотрудник индонезийского Центра стратегических и международных исследований Гиланг Кембара полагает, что Джакарта не одобрит подобный милитаристский шаг США.

«Мне кажется, что если США предложат Индонезии сотрудничать со своей Береговой охраной, в этом не будет ничего плохого, поскольку незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыболовный промысел — это преступная деятельность… Однако если суть их предложения — это сотрудничество с ВМС США, и это превратится в военный вопрос, то это будет перебором, так как я не думаю, что подобные правонарушения представляют для нашей страны экзистенциальную угрозу», — отметил он.