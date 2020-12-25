Global Times: совместный воздушный патруль России и Китая — сигнал для тех, кто подрывает стабильность в регионе
Во вторник 22 декабря ВВС России и Китая осуществили совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — над Японским и Восточно-Китайским морями. Как отмечает в Global Times научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Академии общественных наук КНР Ян Цзинь, это уже вторая подобная операция для стран-партнёров — первое совместное патрулирование состоялось в июле 2019 года.
По словам автора статьи, проделанные манёвры свидетельствуют о развитии всестороннего стратегического партнёрства между Москвой и Пекином, а также об обеспокоенности двух государств относительно стабильности в регионе. Китайский эксперт напоминает: «Некоторые посторонние страны во главе с США неоднократно вмешивались в ситуацию здесь и провоцировали трения, ставя под угрозу мир в регионе».
Как подчёркивает аналитик, военное взаимодействие между Москвой и Пекином направлено на поддержание стабильности — «это тактическое сотрудничество, не имеющее своей целью какие-либо третьи стороны». Поэтому не стоит пытаться как-то иначе интерпретировать совместное патрулирование российских и китайских ВВС и давать ему дополнительные смыслы.
Всестороннее стратегическое партнёрство Москвы и Пекина в новую эпоху заключается в способности двух стран тесно сотрудничать в таких сферах, как безопасность. Ян заверяет, что совместное патрулирование скорее схоже с «пожарными учениями в рамках отработки техники безопасности» и не имеет за собой никакого злого умысла.
И тем не менее операция привлекла внимание ряда государств, которые поделились своими опасениями относительно совместных действий России и Китая. Токио и Сеул даже направили свои истребители для сопровождения самолётов Москвы и Пекина. После первого совместного патрулирования России и КНР Япония и Южная Корея также сделали жёсткие заявления. «Наблюдателям стоит отметить, что Китай и Россия — державы, скорее поддерживающие стабильность в регионе, а не стремящиеся уничтожить стратегическое равновесие», — настаивает эксперт Global Times.
Угрозу стабильности, по мнению аналитика, в первую очередь представляют не принадлежащие к региону государства во главе с США с их попытками вмешательства. Именно эти страны размещают здесь свои системы ПРО, а их военные союзы становятся определяющим фактором в дестабилизации.
«Китай и Россия, не состоящие в военном союзе, не угрожают стабильности региона и не размещают здесь свои ПРО. Операцию двух держав можно воспринять как ответ на действия, которые могут дестабилизировать регион. Некоторые аналитики полагают, что Китай и Россия проводят совместное воздушное патрулирование в качестве жёсткого ответа на враждебные санкции США. Такая точка зрения имеет смысл», — рассуждает автор.
Будучи сильными державами Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия и Китай хотят мирной и стабильной обстановки для собственного успешного развития. «В то время когда пандемия COVID-19 по-прежнему бушует в мире, международная ситуация остаётся неспокойной. И вместо того чтобы взять под контроль распространение коронавируса на собственной территории, некоторые западные страны во главе с США политизируют пандемию и восстанавливают односторонний и консервативный подход в отношении Китая и России, тем самым обостряя напряжённость. Они также вмешиваются во внутреннюю политику Китая и России, стремясь посеять раздор между двумя странами и их соседями. Они обвиняли Пекин и Москву, исходя из своих соображений в области идеологии и национальной безопасности. Они даже дошли до того, что попытались сформировать военный альянс по типу НАТО в Азии», — утверждает эксперт.
На этом фоне, чтобы справиться с неблагоприятной и нестабильной ситуацией, Китай и Россия чувствуют острую необходимость укреплять своё стратегическое сотрудничество по всем параметрам. Их совместное воздушное патрулирование говорит о том, что эти страны — опора мира и стабильности в регионе. Они не хотят менять существующий порядок, но готовы дать ответ внешним силам, представляющим угрозу для безопасности региона, заключает Ян.
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