Guardian: совместный воздушный патруль России и Китая заставил Токио и Сеул поднять в небо истребители

14:51 Голикова рассказала о планах по снижению бедности в России к 2030 году Вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказала о планах по снижению бедности в стране к 2030 году.

14:48 Кухарчук раскрыл секрет успеха «Химок» под руководством Черевченко Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, за счёт чего команде удалось резко прибавить после прихода нового тренера Игоря Черевченко.

14:42 Путин прокомментировал программу льготной ипотеки Программа льготной ипотеки в 6,5% в России работает, но если будут расти цены на жилье, значительная часть усилий может свестись к нулю. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.

14:39 Легков назвал шикарным выступление российских лыжников в Кубке мира Знаменитый лыжник Александр Легков поделился впечатлениями от выступлений соотечественников и коллег по виду спорта в текущем сезоне.

14:34 Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России В 11 регионах России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксирован естественный прирост населения, сообщила на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова.

14:32 ГУМ могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19 В Москве оценили вероятность штрафа для ГУМа за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции.

14:30 Ягудин ждёт побед на ЧР от тех, кто раньше перенёс коронавирус Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о фаворитах чемпионата России.

14:28 В городском мобильном приложении «Моя Москва» появился голосовой ассистент В городском мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «Голосовой помощник», он работает в тестовом режиме. Разделом могут воспользоваться 10% пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS.

14:27 В Курганской области рассказали о планах по обновлению стационаров В Курганской области рассказали о планах по обновлению стационаров, в Шадринске в 2021 году планируется начать ремонт десяти медицинских объектов.

14:27 В США за сутки выявили более 195 тысяч новых случаев коронавируса В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 195 033.

14:25 Мишустин заявил о выплате почти 67 млрд рублей семьям с детьми до восьми лет Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день почти 67 млрд рублей уже выплачено семьям с детьми до восьми лет.

14:24 Власти Москвы оценили сроки возможной победы над пандемией Победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо концу весны за счёт вакцинации. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью Софико Шеварднадзе для передачи «Просто о сложном».

14:19 Собянин подписал постановление об электронных рецептах на лекарства Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об электронных рецептах на лекарства, сообщили в пресс-службе правительства столицы.

14:12 В МИД России оценили решение парламента Молдавии о русском языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение парламента Молдавии вернуть русскому статус языка межнационального общения.

14:12 В Госдуме объяснили принятие закона о повышении возраста молодёжи до 35 лет Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятие законопроекта, который закрепляет возрастной промежуток, в рамках которого люди считаются молодёжью.

14:11 Глава комиссии спортсменов IBU раскритиковала CAS за решение по делу РУСАДА Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган возмутилась мягким, по её мнению, наказанием, вынесенным Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

14:01 Урманов не считает критичным отсутствие Косторной на чемпионате России Олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов отказался назвать фаворитов женского турнира на чемпионате России в Челябинске.

13:53 Американский лыжник остался недоволен решением CAS по РУСАДА Участник двух Олимпиад по лыжным гонкам Ноа Хоффман из США выразил разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) снизить срок отстранения России с четырёх до двух лет.

13:51 СК возбудил второе дело против отстранённого от должности мэра Томска Кляйна Второе уголовное дело возбуждено в отношении отстранённого от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении полномочий. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

13:49 Лавров назвал новые санкции США попыткой ослабить конкурентов Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани прокомментировал санкции США против 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

13:46 В Чехии ужесточили карантинные меры Глава Минздрава Чехии Ян Блатны заявил, что правительство страны решило ужесточить карантинные меры из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

13:44 Лопес упрекнул Ломаченко в нежелании провести реванш Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес заявил, что не видит смысла в реванше с Василием Ломаченко.

13:37 Узбекского теннисиста дисквалифицировали на семь лет за договорные матчи Теннисист из Узбекистана Темур Исмаилов дисквалифицирован на семь лет за участие в договорных матчах.

13:34 В ОНК заявили о необходимости включить исправительные центры и вытрезвители в список мест общественного контроля Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков ратует за внесение поправок в федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» с целью включения исправительных центров и вытрезвителей в перечень мест, разрешённых для посещения ОНК. Такое мнение он высказал в беседе с RT.

13:31 Число жертв коронавируса в Польше превысило 26 тысяч В Польше из-за коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 472 пациента, в результате чего общее число жертв вируса возросло до 26 255.

13:27 Датский фридайвер проплыл 202 м под водой и установил рекорд мира Фридайвер из Дании Стиг Северинсен побил мировой рекорд для книги Гиннесса по плаванию под водой.

13:23 В АТОР назвали число ушедших из сферы туризма сотрудников за время пандемии Более 50 тыс. человек покинули туристическую отрасль на фоне пандемии коронавирусной инфекции, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

13:21 Госдума одобрила проект о праве президента вновь баллотироваться на два срока Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы государства вновь претендовать на два президентских срока. Об этом информирует РИА Новости.

13:16 В Воронежской области вертолёт совершил жёсткую посадку Два человека пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе Воронежской области.

13:15 В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с обеспечением школ скоростным интернетом В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с обеспечением скоростным интернетом школ.

13:15 СМИ: Марадона не употреблял наркотики или алкоголь перед смертью Эксперты не нашли следов алкоголя или наркотиков в организме прославленного футболиста Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября в возрасте 60 лет.

13:06 ГП признала нежелательной в России Ассоциацию школ политисследований Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации (НПО) «Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы».

13:05 Агент бывшего наставника сборной Испании Морено рассказал о контактах с россиянами Стали известны перспективы бывшего главного тренера «Монако» и сборной Испании Роберта Морено возглавить «Спартак».

13:04 В АТОР прогнозируют рост цен на отдых в 2021 году В АТОР заявили, что цены на отдых для россиян в 2021 году могут вырасти.

13:04 Курц уточнил детали вакцинации от коронавируса в Австрии Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал подробности о вакцинации от коронавируса в стране.

12:57 Нурмагомедов обсудил с главой Дагестана развитие футбола в республике Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.

12:53 Памфилова заявила о сохранении единого дня голосования в сентябре Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в ближайшее время сохранится в сентябре.

12:51 Госдума приняла закон о наказании за клевету в интернете Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.

12:51 Брюн оценил идею отказа от крепких алкогольных напитков в праздник Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн оценил идею отказаться от крепких алкогольных напитков в праздник и предпочесть шампанскому белое вино.

12:50 В Приморье врачи вытащили обломки иглы из сердца мужчины В Приморье врачи провели операцию, в ходе которой удалили обломки иглы из сердца.

12:48 В ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге в зимний период В ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге зимой. В ведомстве выпустили памятку по безопасному выполнению обгона в это время года.

12:46 Клишина раскрыла отношение американцев к акту Родченкова Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об отношении в США к акту Родченкова.

12:41 Медведев раскрыл своё настроение перед новым сезоном Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими ожиданиями перед стартом сезона 2021 года.

12:41 В Белоруссии за сутки зафиксировали 1922 случая коронавируса В Белоруссии за прошедшие сутки выявили 1922 инфицированных коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 179 196.

12:37 В Москве рассказали о работе соцработников В Москве рассказали о работе соцработников — они выполнили почти 27 тыс. запросов на доставку лекарств.

12:36 Испытывающим «Спутник V» добровольцам больше не будут вводить плацебо Добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», по разрешению Минздрава больше не будут вводить плацебо, поскольку препарат доказал свою безопасность, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

12:33 «Матч ТВ» проведёт турнир по боксу в Сочи «Матч ТВ» организует боксёрский турнир в Сочи. С 2 по 8 января 2021 года в городе пройдут бои с участием сильнейших боксёров России.

12:27 СК возбудил дело из-за осквернения захоронения красноармейцев в Литве Следователи возбудили уголовное дело после осквернения захоронения красноармейцев в Литве.

12:27 В журнале Lancet опубликован отчёт о лечении Навального в «Шарите» В медицинском журнале Lancet опубликован развёрнутый отчёт о клиническом случае Алексея Навального.