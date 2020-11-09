Forbes: 400 истребителей F-35 может быть недостаточно для войны с Россией

Из около 1900 истребителей и штурмовиков на вооружении у европейских стран НАТО только 100 — последние модификации малозаметных F-35 пятого поколения, а все остальные уязвимы перед российскими системами ПВО. Поэтому, пишет Forbes, они решили приобрести ещё 400 новых самолётов, но их может быть недостаточно в случае, если разразится война с Россией.

Европейские военно-воздушные силы укрепляют свою оборону и берут на вооружение новые малозаметные самолёты. Однако, как пишет Forbes, одно дело — купить такие истребители, а другое — поддерживать их боеготовность, наполнить вооружениями, натренировать пилотов, приводит автор статьи исследование калифорнийского центра RAND.

Все вместе европейские страны НАТО обладают около 1900 истребителями и штурмовиками. Но только 100 из них —последние модификации малозаметных F-35 пятого поколения. Большинство остальных относятся к четвёртому поколению. У них современные сенсоры и вооружения, но они проседают по устойчивости к радарам. Так что даже лучшие из них уязвимы перед российскими системами С-300 и С-400, которые могут сбивать вражеские самолёты на расстоянии в сотни километров.

Если случится конфликт с Россией, то с самого начала под вопрос будет поставлена способность НАТО к проецированию силы в недоступное пространство, чтобы уничтожить системы ПВО, ограничить способность наземных сил противника занять территорию альянса и проложить путь для сопутствующих операций.

Однако самолёты F-35 могут подлетать близко к российским системам защиты и уничтожать их. Так что нынешнее и будущее приобретение самолётов пятого поколения может основательным образом изменить воздушные операции НАТО, усилить вовлечённость европейских государств в миссии альянса.

Европейские государства собираются до 2030 года приобрести более 400 самолётов F-35. Но при этом неясно, приобретут ли они достаточно высокоточных управляемых боеприпасов для них и смогут ли должным образом обучить пилотов. Также неизвестно, сколько таких самолётов смогут вылететь в определённое время.

У пилотов есть проблема: им необходимо натренировать самые важные навыки, включая уничтожение вражеских ПВО. Это можно сделать, например, на учениях, которые проходят несколько раз в год в американском штате Невада. Однако по правилам тех учений тактическими данными организаторы могут делиться только с участниками из Великобритании.

Стоят F-35 по $100 млн за самолёт, при этом они весьма ненадёжны, отмечает автор статьи. Многие страны НАТО приобретают эти самолёты, но некоторые покупают их в крайне малом количестве. Так, Нидерланды собираются купить 43 самолёта, но размещены будут только 4, потому что остальные будут на обслуживании или на учениях.

Так что 400 истребителей могут показаться большим количеством, но на самом деле к ведению боя будут готовы гораздо меньше, пишет Forbes.