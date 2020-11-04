The Economist: после разрухи 90-х российской армии удалось стремительно восстановиться

За последние десять лет российские вооружённые силы резко обновились, восстановившись после упадка 90-х годов, пишет The Economist. В армию поступило множество новых образцов вооружений, значительную часть бронетехники и авиации заменили на современные модели. Кроме того, российская армия увеличила степень своей боеготовности, делая ставку не на массовость, а на скорость действий.

После распада СССР российские вооружённые силы пришли в упадок, пишет The Economist. Зарплата московских водителей автобусов превышала зарплату пилотов истребителей, голодных солдат посылали собирать ягоды и грибы, процветала коррупция. Однако российской армии удалось стремительно восстановиться — как мало какой другой, отмечает издание.

Всё началось с вложения крупных денег, пишет The Economist: в период с 2005 по 2018-й год российские военные расходы удвоились. За последние 10 лет в армию России поступило 600 новых самолётов, 840 вертолётов и 2300 дронов.

В 2007 году 99% российской бронетехники состояло из устаревших моделей, поставленных на вооружение более тридцати лет назад, отмечает издание: на нынешний день 27% бронетехники являются современными моделями. Для авиации аналогичные показатели составляют 97% и 71% соответственно. Наиболее важные инвестиции были сделаны в высокоточные ракеты, такие как «Искандер», «Калибр» и «Х-101», чей ареал действия захватывает территорию Европы, пишет The Economist.

Как отмечает издание, российские силы теперь не только лучше вооружены, но и лучше готовы. Россия, вероятно, способна доставить 100 тысяч тяжеловооруженных солдат в точку конфликта в Европе за 30 дней, в то время как НАТО за такой же срок испытает проблемы с подготовкой вдвое меньшего количества солдат. Военные поддерживают уровень своей готовности на учениях. По словам главы британской военной разведки Джима Хокенхалла, Россия сменила массовость на скорость.

Разумеется, не все аспекты были исправлены, подчёркивает The Economist. Процесс постройки новых кораблей протекает медленно, Россия отстаёт от своих конкурентов в разработке дронов дальнего действия. Проекты новейших танков «Армата», самолёта Су-57 и ряда субмарин были отложены.

Что же касается НАТО, то в последнее время альянс фокусировался на угрозе, представляемой Россией для стран Прибалтики. НАТО недооценивало новые военные возможности Москвы, которые можно было бы использовать в куда более масштабном конфликте, пишет The Economist. Следовательно, стратегам альянса необходимо будет корректировать свои планы и приоритеты, в связи с новыми угрозами.