SCMP: «конечные военные пользователи» и визовые ограничения — Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Пекина и Москвы

Власти США внесли 58 китайских и 45 российских компаний в список «конечных военных пользователей», которым нельзя будет продавать американские технологии, чтобы они не попали в «дестабилизирующие военные программы» Москвы и Пекина. В тот же день, сообщает South China Morning Post, Госдеп заявил о введении дополнительных визовых ограничений и финансовых санкций в отношении граждан КНР, причастных к нарушениям прав человека.

В понедельник 21 декабря власти США объявили о новых санкциях в отношении Пекина, сообщает South China Morning Post. Министерство торговли Соединённых Штатов опубликовало список из десятков китайских компаний, которым будет запрещено закупать американские технологии, а Госдепартамент анонсировал дополнительные визовые ограничения для официальных лиц из КНР.

По данным издания, в список Министерства торговли вошли 58 китайских предприятий потенциально военного назначения, включая государственную Китайскую корпорацию авиационной промышленности, а также 45 российских.

«Этой мерой мы вводим новый процесс определения конечных военных пользователей, представленных в соответствующем списке, чтобы помочь экспортёрам вычислять таковых среди своих покупателей», — заявил министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, ведомство «осознаёт важность координации своих партнёрств с американскими и международными компаниями, чтобы препятствовать попыткам Китая и России использовать технологии США в своих дестабилизирующих военных программах». Также Росс подчеркнул, что министерство поместило в свой список «связанные с Коммунистической партией предприятия китайского военно-промышленного комплекса», которых рекомендовало Минобороны страны.

Издание обращает внимание, что большая часть китайских предприятий, оказавшихся в списке «конечных военных пользователей», принадлежит к авиационно-космическому сектору. Но также под санкции попали такие организации, как Лаборатория токсикологических исследований при Институте фармакологии и токсикологии и Второй НИИ океанографии, подчиняющийся Министерству природных ресурсов. Прежде чем список официально вступит в силу, в США предусмотрен период общественного обсуждения.

В тот же день, продолжает South China Morning Post, госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении дополнительных визовых ограничений для граждан КНР, ответственных за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге.

«Соединённые Штаты вводят визовые ограничения и финансовые санкции в отношении официальных лиц из Коммунистической партии Китая, вовлечённых в чудовищные нарушения прав человека в Синьцзяне, ограничения доступа в Тибет и разрушение гарантированной Гонконгу автономии», — цитирует газета Помпео.

Как отмечает издание, госсекретарь не назвал имена китайских чиновников, которых коснутся новые ограничения. Ранее под санкции попали глава администрации Гонконга Керри Лэм, секретарь Коммунистической партии Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Цюаньго и зампред ПК Всекитайского народного собрания представителей Ван Чэнь.

В то же время среди жертв китайского режима Помпео перечислил гонконгского предпринимателя Джимми Лая, арестованного за нарушение нового закона о нацбезопасности, экономиста уйгурского происхождения Ильхама Тохти, отбывающего пожизненный срок по статье за сепаратизм, арестованного в начале года активиста Сюй Чжиюна и протестантского пастора Вана И, осуждённого на девять лет за подстрекательство к свержению властей.