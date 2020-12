«Беспрецедентная операция прикрытия» — Washington Times рассказал, как в США СМИ и ИТ-гиганты замалчивали скандал с Хантером Байденом

Демократы вместе со СМИ и своими союзниками из Кремниевой долине пытались заглушить скандал вокруг сына избранного президента США Хантера Байдена, пишет The Washington Times.



Причём происходило это, несмотря на появление всё новых доказательств наличия у него тайных и очень прибыльных финансовых связей с олигархами и одним влиятельным китайским бизнесменом.



Занесения публикаций в чёрные списки, продвижение теории российского заговора против семейства Байденов и просто игнорирование этой истории — вот такую примечательную комбинацию можно было наблюдать с сентября нынешнего года.



Либеральные новостные сайты признали существование этого скандала только после того, как Байден победил на выборах, а его сын Хантер Байден публично заявил, что в отношении него ведётся уголовное расследование по подозрению в налоговом мошенничестве.



И эта ситуация разительно отличается от того, что было с соратниками Трампа, которых СМИ подвергли жёсткой критике во время «российского расследования», хотя это самое расследование так и не доказало сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, напоминает издание.



«Это было беспрецедентная операция прикрытия со стороны множества структур как в рамках правительства, так и за его пределами, — заявил изданию The Washington Times бывший советник Трампа Джеффри Гордон, курировавший вопросы национальной безопасности во время президентской гонки 2016 года.

«Кремниевая долина подавила реальный скандал, связанный с Хантером Байденом, одновременно раздувая сфабрикованный скандал вокруг Трампа и России», — добавил он.



Данные о том, что к Хантеру Байдену идут большие денежные потоки от сомнительных иностранцев, фигурируют в отчёте сенаторов-республиканцев от 23 сентября 2020 года. Авторы документа ссылаются на серию отчётов Министерства финансов США о его подозрительной деятельности в Европе и Азии.



В октябре издание New York Post опубликовало шокирующее содержимое ноутбука MacBook Pro, забытого Хантером Байденом. На его жёстком диске находились данные о финансовых сделках сына избранного президента во всём мире. Например, представитель как минимум одного украинского олигарха, который финансировал Хантера Байдена, удостоился частной аудиенции у его отца, занимавшего тогда пост вице-президента.



В ответ на эти данные демократы, СМИ и Кремниевая долина решили сыграть русскую карту.



После появления статьи в New York Post бывшие сотрудники разведки из числа сторонников Демократической партии во главе с назначенцами президента Обамы заявили, что ноутбук был тщательно продуманной интригой со стороны России.



Спустя несколько недель после того, как Байден стал президентом, никаких доказательств связи между Москвой и ноутбуком так и не появилось.



CNN и MSNBC устроили какофонию из бесед о «русском заговоре», чтобы попытаться скрыть эту историю.



Twitter пошёл ещё дальше. Он поместил в чёрный список публикацию от New York Post. Утверждалось, что представленные в ней данные были получены в результате кибератаки, хотя никаких доказательств представлено не было. А Facebook просто ограничил распространение этой статьи.



Между тем на основе данных с ноутбука Хантера Байдена и из доклада сенаторов вырисовывается образ сына, который зарабатывает на государственной должности своего отца.



Миллионы долларов в виде инвестиций и гонораров за консультационные услуги были получены им в 2014 году от одного российского олигарха, близкого к президенту Владимиру Путину, а также от украинской энергетической компании, которую правительство США признало коррумпированной, и от фантастически богатого китайского корпоративного деятеля, сотрудничавшего с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией КНР.



В последнем случае, как отмечает издание, речь идёт о Е Цзяньмине, которого в 2018 году обвинили в коррупции и который впоследствии куда-то исчез.



Республиканский центр исследования общественного мнения McLaughlin & Associates по поручению консервативного исследовательского центра Media Research Center провёл опрос, который показал, что 36% избирателей, проголосовавших за Байдена, не знали о скандале с его сыном. При этом 13% из них заявили, что не проголосовали бы за бывшего вице-президента, если бы знали об этом.



В Media Research Center при этом отметили, что крупные СМИ и технологические гиганты украли выборы 2020 года.



«Несмотря на всё внимание к иностранному вмешательству в выборы, публичная цензура со стороны таких внутренних групп, как Twitter и Facebook, оказала большее влияние на результат. Технологические гиганты быстро становятся Большим Братом, взятым прямо из произведения Оруэлла «1984». Их безобразный союз с федеральной бюрократией и избранными демократами представляет собой одну из самых больших внутренних угроз, с которыми сегодня сталкивается Америка. Наша свобода находится в свободном падении», — прокомментировал ситуацию Джеффри Гордон.