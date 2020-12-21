«Беспрецедентная операция прикрытия» — Washington Times рассказал, как в США СМИ и ИТ-гиганты замалчивали скандал с Хантером Байденом

Демократы, либеральные СМИ и ИТ-гиганты всячески пытались заглушить скандал, возникший этой осенью вокруг Хантера Байдена, сына теперь уже избранного президента США, пишет The Washington Post. По словам бывшего советника Трампа, была организована беспрецедентная операция прикрытия, в рамках которой Кремниевая долина боролась с реальной историей о Байдене-младшем, одновременно муссируя фейк о связях нынешнего главы Белого дома с Россией.
Демократы вместе со СМИ и своими союзниками из Кремниевой долине пытались заглушить скандал вокруг сына избранного президента США Хантера Байдена, пишет The Washington Times.
Причём происходило это, несмотря на появление всё новых доказательств наличия у него тайных и очень прибыльных финансовых связей с олигархами и одним влиятельным китайским бизнесменом.
Занесения публикаций в чёрные списки, продвижение теории российского заговора против семейства Байденов и просто игнорирование этой истории — вот такую примечательную комбинацию можно было наблюдать с сентября нынешнего года.
Либеральные новостные сайты признали существование этого скандала только после того, как Байден победил на выборах, а его сын Хантер Байден публично заявил, что в отношении него ведётся уголовное расследование по подозрению в налоговом мошенничестве.
И эта ситуация разительно отличается от того, что было с соратниками Трампа, которых СМИ подвергли жёсткой критике во время «российского расследования», хотя это самое расследование так и не доказало сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, напоминает издание.
«Это было беспрецедентная операция прикрытия со стороны множества структур как в рамках правительства, так и за его пределами, — заявил изданию The Washington Times бывший советник Трампа Джеффри Гордон, курировавший вопросы национальной безопасности во время президентской гонки 2016 года.
«Кремниевая долина подавила реальный скандал, связанный с Хантером Байденом, одновременно раздувая сфабрикованный скандал вокруг Трампа и России», — добавил он.
Данные о том, что к Хантеру Байдену идут большие денежные потоки от сомнительных иностранцев, фигурируют в отчёте сенаторов-республиканцев от 23 сентября 2020 года. Авторы документа ссылаются на серию отчётов Министерства финансов США о его подозрительной деятельности в Европе и Азии.
В октябре издание New York Post опубликовало шокирующее содержимое ноутбука MacBook Pro, забытого Хантером Байденом. На его жёстком диске находились данные о финансовых сделках сына избранного президента во всём мире. Например, представитель как минимум одного украинского олигарха, который финансировал Хантера Байдена, удостоился частной аудиенции у его отца, занимавшего тогда пост вице-президента.
В ответ на эти данные демократы, СМИ и Кремниевая долина решили сыграть русскую карту.
После появления статьи в New York Post бывшие сотрудники разведки из числа сторонников Демократической партии во главе с назначенцами президента Обамы заявили, что ноутбук был тщательно продуманной интригой со стороны России.
Спустя несколько недель после того, как Байден стал президентом, никаких доказательств связи между Москвой и ноутбуком так и не появилось.
CNN и MSNBC устроили какофонию из бесед о «русском заговоре», чтобы попытаться скрыть эту историю.
Twitter пошёл ещё дальше. Он поместил в чёрный список публикацию от New York Post. Утверждалось, что представленные в ней данные были получены в результате кибератаки, хотя никаких доказательств представлено не было. А Facebook просто ограничил распространение этой статьи.
Между тем на основе данных с ноутбука Хантера Байдена и из доклада сенаторов вырисовывается образ сына, который зарабатывает на государственной должности своего отца.
Миллионы долларов в виде инвестиций и гонораров за консультационные услуги были получены им в 2014 году от одного российского олигарха, близкого к президенту Владимиру Путину, а также от украинской энергетической компании, которую правительство США признало коррумпированной, и от фантастически богатого китайского корпоративного деятеля, сотрудничавшего с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией КНР.
В последнем случае, как отмечает издание, речь идёт о Е Цзяньмине, которого в 2018 году обвинили в коррупции и который впоследствии куда-то исчез.
Республиканский центр исследования общественного мнения McLaughlin & Associates по поручению консервативного исследовательского центра Media Research Center провёл опрос, который показал, что 36% избирателей, проголосовавших за Байдена, не знали о скандале с его сыном. При этом 13% из них заявили, что не проголосовали бы за бывшего вице-президента, если бы знали об этом.
В Media Research Center при этом отметили, что крупные СМИ и технологические гиганты украли выборы 2020 года.
«Несмотря на всё внимание к иностранному вмешательству в выборы, публичная цензура со стороны таких внутренних групп, как Twitter и Facebook, оказала большее влияние на результат. Технологические гиганты быстро становятся Большим Братом, взятым прямо из произведения Оруэлла «1984». Их безобразный союз с федеральной бюрократией и избранными демократами представляет собой одну из самых больших внутренних угроз, с которыми сегодня сталкивается Америка. Наша свобода находится в свободном падении», — прокомментировал ситуацию Джеффри Гордон.
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