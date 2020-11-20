Fox News: в американском сенате заявили о связях семьи Байдена с Китаем и Россией

Появилась новая информация в рамках сенатского расследования предполагаемых деловых контактов Хантера Байдена, которые, похоже, связаны с Китаем и Россией. Об этом сообщают республиканцы, находящиеся на передовой данного расследования. У нас на связи член комитета по надзору за деятельностью государственных органов палаты представителей США, конгрессмен Ральф Норман, который прокомментирует эту новость. Доброе утро!



РАЛЬФ НОРМАН, конгрессмен: Доброе утро, Джилиан, Карли!



Доброе. Сенаторы Чак Грассли и Рон Джонсон недавно опубликовали новые данные по расследованию в отношении Хантера Байдена. Можете сообщить нам самую последнюю информацию?



РАЛЬФ НОРМАН: Последняя информация состоит в том, что мы просим людей выполнять свою работу и проводить расследование. Я работаю в комитете по надзору с Джимом Джорданом и с высокопоставленным членом этого комитета Коумером. Мы попросили председателя Мэлоуни провести слушания. Но у них (демократов. — ИноТВ) одна модель поведения: они не проявляют никакого любопытства. Они не хотят придерживаться объективности и хотя бы задавать вопросы.



Они вполне могут вести расследование в отношение президента в течение четырёх лет. Когда появились доказательства того, что Хантер Байден каждые 30 дней получал сумму в размере 50 тысяч долларов за то, что он входил в совет директоров Burisma, хотя не имел никакого представления об этой компании, они просто начали чинить препятствия. А СМИ не задавали Байдену вопросов, когда он был кандидатом, и, как я полагаю, они хотели бы оставить всё это в прошлом, если он в конце концов станет президентом.



Хорошо. Давайте взглянем на отрывок этого только что опубликованного доклада. В нём Грассли и Джонсон заявляют: «Эти новые данные подтверждают не только существование связей между семьёй Байдена и коммунистическим китайским правительством, а также между бизнес-партнёрами Хантера Байдена и российским правительством, но и информацию из доклада комитета от 23 сентября 2020 года, согласно которой подобные отношения породили обеспокоенность как по линии контрразведки, так и в плане возможных вымогательств».



Этот последний кусок очень важен, ведь если член семьи Джо Байдена получал деньги от компании, связанной с китайским правительством, то насколько это влияет на способности Джо Байдена выполнять роль главнокомандующего.



РАЛЬФ НОРМАН: Во-первых, всё это незаконно. Во-вторых, если бы они (демократы. — ИноТВ) хотя бы пожелали разобраться в происходящем или как минимум проявили бы интерес к тому, чтобы пройти по следу, ведь речь идёт об очень серьёзном обвинении и о стране, которой управляют коммунисты. Дело в том, что они мешают этому (расследованию. — ИноТВ) и отвечают молчанием на все заявления о необходимости продолжать расследования, при этом посмотрите, какой ущерб Китай нанёс посредством лишь одного коронавируса. Однако речь тут идёт о получении денег, и было бы несправедливо, если бы это сошло Байдену с рук и он просто заявил, что ничего об этом не знал.



Ведь ясно, что он об этом знал. Как вам известно, были получены жёсткие диски с компьютера Хантера Байдена. И почему никто не проявляет желания задать этот вопрос? Это пародия на правосудие. И американский народ видит эту ситуацию насквозь. Всё это отчасти способствует тому разочарованию, которое, по моему мнению, испытывает страна по поводу текущих событий и отсутствия каких-либо вопросов, нацеленных на то, чтобы добраться до сути происходящего. Всё это фарс, как с точки зрения американского народа, так и с точки зрения системы правосудия.



ДЖИЛИАН ТЁРНЕР, ведущая Fox News: Люди определённо хотят ответов. И они, конечно же, их заслуживают.



Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.