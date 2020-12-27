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Focus: Китай и США сошлись в «дуэли» за звание главного загрязнителя экологии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Большинство стран прилагают все возможные усилия для того, чтобы меньше загрязнять окружающую среду и сократить эмиссию углекислого газа, пишет Focus. И только Китай с США продолжают сражаться в «дуэли» за звание государства с наибольшими выбросами CO2. При этом эксперты убеждены, что достичь экологических целей без совместных усилий будет невозможно.
Focus: Китай и США сошлись в «дуэли» за звание главного загрязнителя экологии
Reuters

Вопросы экологии на фоне пандемии коронавируса волнуют не только Европу, пишет Focus. Большинство страны прилагают все возможные усилия для того, чтобы в будущем сократить эмиссию углекислого газа. А вот между Китаем и США продолжается «дуэль» за звание государства с наибольшими выбросами CO2, отмечает автор статьи.

В 2019 этот показатель в Поднебесной достиг 11,54 млн тонн. В Америке он вдвое меньше (5,11 млн тонн), но в пересчёте на количество граждан превышает китайский на 47,1%. Дальше по списку следуют Индия, Россия и Япония. Германия же занимает шестое место. По сравнению с 1970 годом ей удалось сократить эмиссию CO2 на 35,2%. В США же за последние 50 лет она увеличилась на 8,9%, а в Китае за этот период времени произошёл взрывной скачок в 1168%.
 
Существенную часть эмиссии составляют транспортные выбросы, продолжает Focus. После принятия регулирующих норм в Европейском союзе выбросы CO2 в расчёте на одно транспортное средство составили 95 грамм на километр пути. В Китае и США этот показатель гораздо выше, при этом в обеих странах не ожидается никаких серьёзных ограничений до 2025 года.
 
В кризисный 2020 год эмиссия углекислого газа в мировых масштабах сократилась на 6,5%. Даже в Китае она уменьшилась на 2%. В Испании же отмечено резкое снижение в 17,2%, что главным образом связано с длившимся несколько месяцев карантином. Он привёл к существенному ограничению экономической и общественной жизни. Но несмотря на временное сокращение выбросов, уже сейчас показатели снова начинают расти, отмечают эксперты. Это свидетельствует о том, что достичь экологических целей в одиночку страны неспособны, и им нужно объединить усилия, а то и дальше в ФРГ эмиссия CO2 будет падать, а в других государствах наоборот. 
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