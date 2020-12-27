Focus: Китай и США сошлись в «дуэли» за звание главного загрязнителя экологии

Большинство стран прилагают все возможные усилия для того, чтобы меньше загрязнять окружающую среду и сократить эмиссию углекислого газа, пишет Focus. И только Китай с США продолжают сражаться в «дуэли» за звание государства с наибольшими выбросами CO2. При этом эксперты убеждены, что достичь экологических целей без совместных усилий будет невозможно.
Вопросы экологии на фоне пандемии коронавируса волнуют не только Европу, пишет Focus. Большинство страны прилагают все возможные усилия для того, чтобы в будущем сократить эмиссию углекислого газа. А вот между Китаем и США продолжается «дуэль» за звание государства с наибольшими выбросами CO2, отмечает автор статьи.
В 2019 этот показатель в Поднебесной достиг 11,54 млн тонн. В Америке он вдвое меньше (5,11 млн тонн), но в пересчёте на количество граждан превышает китайский на 47,1%. Дальше по списку следуют Индия, Россия и Япония. Германия же занимает шестое место. По сравнению с 1970 годом ей удалось сократить эмиссию CO2 на 35,2%. В США же за последние 50 лет она увеличилась на 8,9%, а в Китае за этот период времени произошёл взрывной скачок в 1168%.
Существенную часть эмиссии составляют транспортные выбросы, продолжает Focus. После принятия регулирующих норм в Европейском союзе выбросы CO2 в расчёте на одно транспортное средство составили 95 грамм на километр пути. В Китае и США этот показатель гораздо выше, при этом в обеих странах не ожидается никаких серьёзных ограничений до 2025 года.
В кризисный 2020 год эмиссия углекислого газа в мировых масштабах сократилась на 6,5%. Даже в Китае она уменьшилась на 2%. В Испании же отмечено резкое снижение в 17,2%, что главным образом связано с длившимся несколько месяцев карантином. Он привёл к существенному ограничению экономической и общественной жизни. Но несмотря на временное сокращение выбросов, уже сейчас показатели снова начинают расти, отмечают эксперты. Это свидетельствует о том, что достичь экологических целей в одиночку страны неспособны, и им нужно объединить усилия, а то и дальше в ФРГ эмиссия CO2 будет падать, а в других государствах наоборот.
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