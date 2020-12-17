Euronews: грязный воздух Лондона признали убийцей детей

18:27 Роднина заявила, что ей обидно из-за запрета российским спортсменам использовать флаг страны Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о санкциях для российского спорта.

18:23 Глава РФПИ рассказал о производстве вакцины от коронавируса Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что производство вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции перешло в большие реакторы.

18:23 В Молдавии за сутки выявили более 1500 случаев коронавируса В Молдавии за сутки подтвердили 1590 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 131 919.

18:22 Более 16 млн детей в России получат новогодние выплаты Глава Минтруда России Антон Котяков назвал число детей в возрасте до семи лет, семьям которых полагаются новогодние выплаты по 5 тыс. рублей.

18:21 Вяльбе надеется на появление человека, который прекратит наказывать Россию Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение о запрете российским спортсменам использовать флаг страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до конца 2022 года.

18:19 Испытания «Спутник V» с вакциной AstraZeneca начнут в ближайшее время Совместные клинические испытания вакцин от коронавируса «Спутник V» и компании AstraZeneca должны начаться в ближайшее время, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

18:13 В Госдуме поддержали индексацию пенсий в 2021 году Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

18:10 Тихонов назвал унижением обязанность российских спортсменов выступать без флага страны на ОИ Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить отстранение России с четырёх до двух лет.

18:10 В Общественной палате сообщили о кибератаке на сайт ОП Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич сообщил, что сайт ОП подвергся кибератаке.

18:07 Генсек ООН рассказал о последствиях мутации коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о негативных последствиях мутации коронавирусной инфекции COVID-19.

18:03 Легрейд выиграл спринт на этапе КМ, россияне не вошли в топ-10 Норвежские биатлонисты Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Йоханнес Бё заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

18:01 В Совфеде прокомментировали новогодние выплаты семьям с детьми до семи лет Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT слова президента России Владимира Путина, который заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.

17:59 Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП под Гатчиной В Гатчинском районе Ленинградской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого два человека погибли и ещё пятеро получили травмы, сообщили в региональном главке МВД России.

17:56 Путин пил отвар из сибирских трав на пресс-конференции Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что пил во время пресс-конференции отвар из сибирских трав.

17:52 CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом России на ОИ и ЧМ до конца 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

17:50 Гинцбург высказался о создании «лайт-вакцины» от коронавируса Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» высказался по поводу идеи создания «лайт-вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19.

17:42 В Думе оценили решение о новогодних выплатах семьям с детьми до семи лет Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.

17:40 Конов раскрыл подробности санкций для российского спорта Спортивный журналист Василий Конов поделился информацией о возможном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу тяжбы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

17:37 Путин прокомментировал будущие отношения с Байденом Президент России Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что отношения России и США при президентстве Джо Байдена будут зависеть от действий новой американской администрации.

17:29 ЕС ввёл третий пакет санкций против Белоруссии Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.

17:29 Гол Яшкина не помог сборной Чехии обыграть Финляндию на Кубке Первого канала Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала в Москве.

17:28 Путин заявил о возможности создания в России «лайт-вакцины» от COVID-19 Специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после большой пресс-конференции.

17:27 Власти Польши вводят общенациональный карантин Польские власти приняли решение ввести в стране с 28 декабря общенациональный карантин из-за коронавируса.

17:26 В Татарстане прогнозируют резкое похолодание и метель Специалисты Гидрометцентра Татарстана в пятницу, 18 декабря, прогнозируют метель и резкое похолодание в последующие дни.

17:23 Путин пожелал Макрону скорейшего выздоровления от коронавируса Российский президент Владимир Путин пожелал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, который заболел коронавирусом, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

17:21 Король Швеции назвал неудачным подход властей к борьбе с пандемией Король Швеции Карл XVI Густав в эфире телеканала SVT оценил как неудачное решение властей страны не вводить ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

17:19 Путин заявил об отсутствии «личных врагов» в деле Сафронова Президент России Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции рассказал журналистам, что в деле советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова нет «личных врагов».

17:17 СМИ: CAS занял сторону WADA в его споре с РУСАДА Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

17:13 Вьетнам прокомментировал санкции США Директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг прокомментировала введённые против вьетнамской компании и гражданина санкции со стороны США из-за Ирана.

17:11 В «Спартаке» прокомментировали слухи о возвращении Промеса В «Спартаке» отреагировали на слухи о том, что голландец Квинси Промес может вернуться в команду.

17:08 В Нижнекамске открылась выставка новогодних игрушек времён СССР В Нижнекамске открылась выставка новогодних игрушек советских лет и военной поры. Раритетные экспонаты в дар Музею боевой славы поискового отряда «Нефтехимик» передал частный коллекционер.

17:07 Путин прокомментировал слова министра обороны ФРГ о диалоге с Россией Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Москвой нужно говорить с позиции силы.

17:07 Директоров подмосковных гостиниц и санаториев наградили за помощь во время пандемии В Московской области наградили директоров гостиниц и санаториев, которые предоставили свои учреждения под обсерваторы в условиях пандемии COVID-19.

17:00 В США за сутки число случаев коронавируса возросло на 247 403 В США за сутки число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло на 247 403, до 16 981 302.

16:59 Путин заявил об отсутствии планов вводить в России локдаун Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов вводить в стране локдаун.

16:56 Промес вернулся к тренировкам с «Аяксом» Форвард «Аякса» Квинси Промес, арестованный по обвинению в нанесении ножевых ранений своему родственнику, вернулся к тренировкам с командой.

16:53 В Госдуме назвали «Северный поток — 2» крайне выгодным проектом Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина, который назвал проект «Северный поток — 2» выгодным для экономики Европы.

16:53 Путин рассказал, как СМИ обеспечить информационную независимость Президент России Владимир Путин ответил на вопрос RT, какие шаги предпринимаются, чтобы защитить от цензуры российские СМИ, в том числе RT, на западных площадках YouTube, Facebook.

16:53 В Башкирии поручили разобраться с выплатами пособий Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией жительницы региона, которая во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на невыплату пособия на ребёнка.

16:52 Путин подчеркнул добровольность вакцинации от коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса может быть только добровольной.

16:47 Соболев заявил, что некоторые игроки «Спартака» тратят на штрафы тысячи евро Александр Соболев отказался сравнить наставников «Спартака» и сборной России Доменико Тедеско и Станислава Черчесова в плане жёсткости.

16:47 В ФРГ уточнили число выявленных случаев коронавируса за сутки В Институте Роберта Коха уточнили, что в ранее опубликованную статистику вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии за сутки не были включены данные из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

16:42 Семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году Президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.

16:41 СНБО Украины назвал опасным решение Молдавии о статусе русского языка Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал опасным решение парламента Молдавии вернуть русскому статус языка межнационального общения.

16:40 Путин заявил о работе России над «противоядием» от гиперзвукового оружия Россия в настоящее время работает над «противоядием» от будущего гиперзвукового оружия в других ведущих армиях мира, рассказал российский президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

16:39 Романцев положительно оценил работу Тедеско в «Спартаке» Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о решении нынешнего наставника команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

16:36 В Ереване началось очередное шествие противников Пашиняна В Ереване проходит очередная акция протеста, на которой участники требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

16:35 Минниханов прокомментировал ситуацию с ДТП в Татарстане Президент Татарстана Рустам Минниханов во время заседания кабинета министров РТ и коллегии МВД по республике раскритиковал водителей.

16:34 Путин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии Президент России Владимир Путин рассказал, что предпринимателям из пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией оказали поддержку на сумму около 1 трлн рублей.